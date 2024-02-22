У білій футболці, жіночній сукні та чорній толстовці: кузен Меган Маркл показав її дитячі фото

На рідкісних знімках із сімейного архіву майбутня дружина принца Гаррі зображена в оточенні родичів: бабусі по материнській лінії Жанетт і батька Томаса. На першому фото Меган Маркл зовсім ще дитина на руках у родички, а на другому вона вже в більш свідомому віці знята разом з усміхненим батьком.

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Двоюрідний брат герцогині Сассекської, 43-річний Шон Джонсон, поділився з журналістами унікальними дитячими фото Меган Маркл, на якому вона дуже схожа на свого сина Арчі. Про це пише Daily Mail.

Шон Джонсон також поділився з журналістами спогадами про свою Кузину Меган, яку знає і пам'ятає ще дитиною.

"Вона була заразливою такою і справді зрілою для свого віку. Вона завжди дуже дбала про нас і стежила за тим, щоб у нас усе було добре", — розповів про свою знамениту родичку Шон Джонсон.

На одному з фото, яке чоловік надав медіа, Меган Маркл зображена новонародженою: на люблячих руках своєї бабусі по материнській лінії Жанетт. Жінка одягнена в чорну кофту та білі штани. На голові у неї — стильно зав'язана хустка. Жанет тримає онуку на руках і цілує її.

Меган Маркл на руках бабусі Жаннет Фото: Daily Mail

На другій світлині видно, як Меган Маркл дивиться в камеру, одягнена в затишну чорну толстовку з капюшоном і разюче схожа на свого п'ятирічного сина Арчі в тому ж віці. У маленьких Меган і Арчі на фото однаковий колір очей і розріз повік. Також в онука короля Чарльза III такий самий овал обличчя, як і в матері.

Фото: Daily Mail

Шон Джонсон показав ЗМІ ще одне рідкісне фото з сімейного архіву. На ньому маленька Меган зображена зі своїм батьком Томасом. Зазначимо, що нинішня герцогиня Сассекська публічно посварилася зі своїм батьком Томасом Марклом після її заручин із принцом Гаррі 2018 року. Як повідомляє медіа, родичі не спілкуються досі. Однак сімейні світлини ілюструють тісний зв'язок батька та доньки.

На знімку в Меган густе чорне волосся, а чубчик падає на обличчя. Дівчинка намагається прибрати його рукою саме в той момент, коли її знімає фотоапарат. Меган одягнена в легку літню білу сукню і білі колготки. На грудях у неї — брошка у вигляді квітки. У руках вона тримає білу сумку. Її батько Томас одягнений у ділову сорочку. На шиї у чоловіка — краватка, а поверх сорочки він накинув темну вітрівку.

Маленька Меган Маркл на руках у свого батька Томаса Фото: Daily Mail

Ще на одному знімку Меган зображена такою, що насолоджується поїздкою в Діснейленд. Майбутня герцогиня Сассекська одягнена в білу сорочку і червону спідницю. Засмагла під час літніх канікул дівчинка стоїть на тлі невеликого питного фонтана. Знімок незвичайний ще й тим, що Меган Маркл на ньому зображена в окулярах.

Як пише Daily Mail, це фото і сама розповідь Шона Джонсона про дитинство своєї знаменитої родички дуже відрізняється від скромного виховання, яке, як стверджувала сама Меган у листі до Конгресу 2021 року, вона отримала. У ньому майбутня дружина принца Гаррі стверджувала, що її батьки щосили намагалися дозволити собі обід у салат-барі Sizzler за 4,99 долара.

"Я не думаю, що хтось із нас був по-справжньому забезпечений, але в нас було достатньо, і в неї (Меган, — ред.) безумовно було достатньо коштів. Ми всі любили її та щасливі, що її життя склалося саме так, як склалося для неї", — пояснив Джонсон журналістам на завершення інтерв'ю.

Маленька Меган Маркл насолоджується поїздкою в Діснейленд Фото: Daily Mail

Зазначимо, що Шон — син Джозефа Джонсона, дядька Меган Маркл по материнській лінії, який помер у віці 72 років від застійної серцевої недостатності в серпні 2021 року. Хоча родичі втратили контакт, коли їм було трохи більше ніж двадцять, Шон каже, що сподівається відновити зв'язок зі своєю кузиною, яка наразі відокремлена від усіх членів своєї сім'ї, за винятком її матері Дорії, чоловіка й дітей.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що Меган Маркл вийшла на публіку в пальто за 52 тис. грн. Під час візиту до Канади в другій половині лютого Меган обирала дорогі та комфортні речі, зокрема й місцевих брендів. Вона віддавала перевагу елегантним пальтам і комфортним пуховикам.