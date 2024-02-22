Зірка серіалу "Друзі" мало не вбив чоловіка, сплутавши його з росіянином

Інцидент стався в Гостомелі 2022 року, куди Ярослав Шахторін відвіз свою дружину. Чоловік охороняв будинок із дробовиком, коли натрапив на сусіда, який вийшов покурити.

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Український актор Ярослав Шахторін, відомий як виконавець однієї з ролей у серіалі "Друзі", у 2022 році ледве не вчинив ненавмисне вбивство мирного жителя в Гостомелі (Київська область), якого прийняв за російського окупанта. Про це актор розповів в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано в середу, 21 лютого.

У перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Шахторін разом із дружиною Таїсією приїхали в Гостомель до батька Ярослава. Шахторін-старший, який мав дозвіл на два дробовики, домовився із сином, що вони, озброївшись ними, по черзі охоронятимуть будинок.

"На своє перше чергування я пішов після чотирьох годин сну, сиджу, завиває сильний вітер, і раптом чую, як хтось ходить нашою верандою, наче хтось із росіян переліз паркан і йде до будинку, Я вистрибую на центр двору, смикаю запобіжник і думаю: все, зараз буду стріляти. На цих емоціях мало не вистрілив у сусіда", — розповів актор журналістам.

Як з'ясувалося, "окупантом" виявився чоловік, який вийшов покурити, і випадково натрапив на свого озброєного сусіда.

Однак Ярославу все ж вдалося зустрітися з російським військовим. Щоправда, тоді українець і росіянин лише обмінялися поглядами. Актор розповідає, що в перші дні настрій у нього був піднесений. Вулицями, на якій розташовувався будинок батька Шахторіна, їздили бронеавтомобілі "Козак" і "Варта". Місцевим тоді здавалося, що українські військові дуже швидко "зачистять" територію від російських загарбників і відновлять порядок. Але наступного дня родина актора вже змушена була ховатися в підвалі будинку.

Самого Шахторіна зацікавили вертольоти ЗС РФ. Щоранку та щовечора вони облітали Гостомель, причому "йшли" на досить низькій висоті. Тож одного разу, почувши гул військової техніки над своїм будинком, чоловік вийшов зі сховища. Якраз тоді на висоті п'яти метрів над землею над ним пролетів російський Ка-52. На одну секунду Ярослав

"Коли вони пролітали над будинком, зустрівся поглядом із вертолітником. Це було моторошно", — зізнався актор у розмові з журналістами.

Вдруге він на власні очі побачив російського військового, коли той зайшов до Шахторіних у будинок. За спогадами актора, окупант був навіть молодший за нього самого і виглядав розгублено. Однак при цьому був у повному бойовому спорядженні та обвішаний зброєю. Тоді, пробувши в будинку кілька хвилин, росіянин вийшов. А вже пізніше, почувши про терор місцевих мешканців у Бучі, Шахторін зрозумів, що їм із дружиною тоді пощастило.

Нагадаємо, дещо раніше дружина українського композитора Ігоря Поклада розповіла, як окупанти хотіли вбити її чоловіка. Під час окупації Ворзеля псковські десантники обладнали в будинку Ігоря Поклада та його дружини штаб. Окупанти розтрощили сувеніри, випили елітний алкоголь, знищили книжку про самого композитора, а наостанок "нафарширували" приміщення мінами та гранатами.

Крім того, українська акторка Наталія Сумська розповіла, що її найбільше лякає в нинішній війні в Україні. Народну артистку шокують масштабні ракетні атаки ЗС РФ по Україні, в результаті яких руйнуються цілі міста. При цьому військові дії для актриси новина: раніше вона чула трагічні подробиці про війну від матері, яка пережила Другу світову війну.