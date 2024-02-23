Дівчина Леонардо Ді Капріо прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Про роман Ді Капріо та Вітторії Черетті відомо з кінця літа 2023 року. Інсайдери розповідали, що актор "думає лише про неї".

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25-річна італійська модель Вітторія Черетті прикрасила обкладинку Elle США. Знімками з фотосесії дівчина 49-річного голівудського актора Леонардо Ді Капріо ділиться в Instagram.

"Весняний випуск моди ELLE. Так радію цьому!!" — написала зірка подіумів.

На обкладинці журналу Вітторія постала у відвертій червоній сукні з чорним мереживом та глибоким декольте. Волосся моделі було укладене мокрим способом. Вона прямо дивилася в камеру, практично повністю відмовившись від аксесуарів. На її руці лише була каблучка.

На іншій обкладинці Черетті приміряла молочний блейзер з декорацією у вигляді масивної червоної троянди.

Вітторія Черетті

Зокрема, італійська знаменитість позувала в ефектних шкіряних аутфітах.

Вітторія Черетті

Про роман зірки "Титаніка" з моделлю стало відомо наприкінці літа 2023 року. Вітторія перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері.

Інсайдери зізнавалися: "Судячи з усього, їхній роман — це набагато більше, ніж просто мимохідь". До цього близько року Ді Капріо приписували роман з іншою моделлю — Джіджі Хадід. А ще раніше голівудський актор тривалий час був у стосунках з моделлю Каміллою Мороне.

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з новою дівчиною.

Також Фокус писав про серйозні наміри Леонардо Ді Капріо щодо Вітторії Черетті.