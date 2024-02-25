Щасливі цифри для кожного знака Зодіаку

У нумерології та астрології в кожного знака Зодіаку є цифра, яка приносить їм успіх. Також існують нещасливі цифри для кожного знака, які обіцяють невдачу.

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Астролог і нумеролог Марія Кузьменко розповіла, яка цифра найвдаліша у кожного зі знаків Зодіаку.

1 — Лев

Одиниця — щасливе число Лева. Саме вона може принести йому удачу і щастя. У нумерології число 1 вважається символом лідерства і волі, конкуренції та перемоги. Сила характеру і природна твердість допомагає бути завжди на висоті. Одиницю визначає внутрішня енергія, вірність собі, відсутність страху перед проблемами. А ось побоюватися Левам варто числа 2: воно знижує шанси представників цього знака на успіх.

2 — Рак

Двійка — щасливе число Рака. Воно несе в собі любов і безпеку, яких представники цього знака Зодіаку іноді дуже потребують. Двійки мрійливі, ніжні й романтичні. Емоційні, мають прекрасну інтуїцію і почуття емпатії. Вони звикли прислухатися до свого внутрішнього голосу, ухвалюючи важливі рішення. У поєднанні з двійкою щасливе число Рака — 7: вони, як правило, підсилюють одне одного. Невдачу цьому знаку може принести 1.

3 — Скорпіон і Овен

Трійка — щасливе число відразу для двох знаків: Скорпіонів і Овнів. За своєю натурою трійки не роботяги, а справжні творці. І зазвичай, завдяки своїм талантам, досягають своїх цілей без особливих зусиль. Ентузіазму в них не бракує. У момент, коли потрібно ухвалювати рішення, цим знакам необхідно оточувати себе цифрою 3, а ще на третє число сміливо можна планувати важливі переговори.

4 — Діва і Близнюки

Четвірка — щасливе число Дів і Близнюків. Вона приносить їм знання, енергію для обміну інформацією та глибоких думок. Четвірки завжди готові прийти на допомогу, з них виходять вірні та надійні друзі. Більшість із них красномовні, раціональні, мають вроджені організаторські здібності. Вплив цього числа подвоюється, якщо представники цих знаків працюють у журналістиці або торгівлі.

5 — Стрілець

П'ятірка — щасливе число Стрільців. Вона допомагає цьому знаку в спілкуванні. П'ятірок характеризує прагнення до абсолютної свободи і повне неприйняття будь-яких правил та обмежень. Також цифра 5 може принести Стрільцям удачу, якщо присутня в номері машини, телефону або квартири. А ще Стрільці можуть користуватися талісманами з п'ятьма кутами, чудово підійде, наприклад, п'ятикутна зірка.

6 — Телець і Терези

Шістка — щасливе число Тельців і Терезів. Вона приносить представникам цих знаків удачу в коханні та стосунках. Планета-управитель числа 6 — Венера. Вона надає цим знакам чарівності, яка зберігається до глибокої старості. Майже все їхнє життя підпорядковане емоціям, почуттям, любовним переживанням. Цифри 4 і 9 теж добре впливають на життя Терезів і Тельців: перша допомагає в шлюбі, а друга — в роботі.

7 — Козеріг

Сімка — щасливе число Козерогів. Воно допомагає представникам цього знака ухвалювати правильні рішення і долати перешкоди. Сімка — це мудрість, високий рівень освіченості та філософське ставлення до життя. Навряд чи знайдеться сфера діяльності, для якої Козероги виявилися б абсолютно непридатними.

8 — Водолій

Вісімка — щасливе число Водолія. Вона заряджає представників цього знака енергією і допомагає знаходити натхнення. Вісімки відмінно адаптуються до змін у житті. Вони не затяті екстраверти, але притягують оточення своїм спокоєм. 8 — перевернутий знак нескінченності. Тому Водолії можуть сміливо вибирати прикраси з цим символом, і він принесе їм удачу.

9 — Риби

Дев'ятка — щасливе число Риб. Вона вважається символом завершеності. Основне значення числа 9 — доброзичливість до всіх людей, уміння розуміти їх і проявляти милосердя до тих, хто цього потребує. Дев'ятки мають природну чарівність. У поєднанні з одиницею 9 приносить представникам цього знака удачу в матеріальному плані, а в поєднанні з двійкою покращує інтуїцію.

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