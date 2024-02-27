Стиль життя
27 лютого 2024 року: Прокопія Декаполіта — що сьогодні не можна робити
Наталія Гулій
68
Сьогодні не можна вирушати в подорож і лаятися з близькими людьми.
Related video
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Декаполіта. Цей святий сповідник вів чернечий спосіб життя і присвятив себе прославлянню віри в Христа і духовному очищенню.
Що не можна робити 27 лютого:
- вирушати в подорож, далеку дорогу
- лаятися, з'ясовувати стосунки, ображатися
- порушувати піст
Народні прикмети та повір'я:
- На Прокопа колія під копитами коня прокидається і санний шлях руйнується
- Якщо верба розпускається спочатку на маківці, то посів буде добрий і почати сіяти краще раніше
- А коли верба на маківці розпускатися не поспішає, то хорошим буде другий посів
- Якщо з'явилися проліски, значить пора починати оранку
- У води ніс гострий — пробивається всюди
День ангела святкують:
Михайло, Петро, Прокопій, Тит, Фалалей
Народилися сьогодні:
1978 — Каха Каладзе, грузинський політик, мер Тбілісі з 2017 року, у минулому — футболіст
А також у цей день:
1693 — у Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies' Mercury
1883 — запатентовано автомат для скручування сигар
1897 — отримано штучний підсолоджувач сахарин