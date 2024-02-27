Джамала стала героїнею документальної стрічки і розповіла, як пережила перші дні війни (відео)

У фільмі використані фотографії та відеокадри, на яких Джамала зображена на вулицях Києва, на сцені та зі своїми дітьми. Сама співачка вважає, що стрічка — не про неї, а про всіх українців, у домівки яких прийшла війна.

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Українська співачка Джамала стала героїнею документального фільму "Пісні свободи", у якому вона розповіла, як разом із дітьми проживала перші дні після вторгнення ЗС РФ в Україну. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Джамала опублікувала добірку відеокадрів із фільму. На одному з них співачка їде в автомобілі, ледь стримуючи сльози. На іншому — виступає на сцені, а ще на одних — стоїть на вулиці Києва. Артистка дякує богу за те, що залишилася живою, однак наголошує, що не може залишатися байдужою до долі всіх українців, чиї домівки нині бомбить Росія.

Також у фільмі є кадри, на яких співачка зображена зі своїми дітьми. Судячи з усього, Джамала та її сини їдуть у машині. Один із хлопчиків дивиться прямо в камеру, а другий грається з червоною іграшковою машинкою і дивиться у вікно. Сама Джамала, одягнена в чорний спортивний костюм, виглядає втомленою.

Джамала із синами в перші дні після початку повномасштабної війни з РФ Фото: Скриншот

"Кадри з фільму "Jamala: Songs of Freedom", Дай Боже, щоб стало сил додивитися до кінця. Це документальне кіно з ініціативи Голосу Америки не про мене, воно про нас, про кожного з нас", — написав у публікації Джамала.

Співачка додала, що спеціально не підбивала особисті підсумки наприкінці 2023 року. Бо в цьому фільмі все те, що відбувається з 24 лютого 2022 року. У цих документальних кадрах переживають українці вже два роки. Тут, про історію від початку повномасштабного вторгнення по Росії, про ці два роки втрат, болю, страждань, очікувань і невизначеності. Але водночас, цей фільм — про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу.

Джамала здобула міжнародну популярність 2016 року як переможниця конкурсу "Євробачення", де вона виконала свою пісню "1944" про депортацію в Середню Азію того року кримських татар, включно з родиною її прабабусі. Джамала виступала на відомих майданчиках, таких як Центр Кеннеді у Вашингтоні, округ Колумбія, Національний оперний театр у Києві, Україна, і конкурс Євробачення 2023 року, що проходив у Ліверпулі, Англія. Її останній альбом QIRIM, що означає "Крим", — це данина поваги її кримськотатарському корінню.

Нагадаємо, дещо раніше Джамала показала раритетну фотографію з бабусею. Співачка поділилася знімком у сторіс, коли розповідала про свою тугу за Кримом і проведеним на півострові дитинством. Співачка додала, що вірить у звільнення півострова від окупантів.

Також ми писали про те, що Віталій Козловський показав кадри з фронту і розповів, як змінився. На відеокадри потрапили бліндаж (у ньому Віталій Козловський показав своє спальне місце) і невигадлива вечеря, що складається з консервованого ананаса. У бліндажі співак також зробив фото бойової гранати.