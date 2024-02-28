У сестри Кім Кардаш'ян вимагають викуп: що сталося

Грабіжники пропонують Кортні аплатити за вкрадений товар. Однак бізнесвумен вирішила доручити розбірки поліції, яка зараз проводить розслідування.

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44-річна зірка сімейного реаліті-шоу Кортні Кардаш'ян стала жертвою грабіжників, які вкрали з вантажівки в Лос-Анджелесі її товари Lemme Burn на $4 мільйони, повідомляє TMZ.

За інформацією видання, пограбування вантажівки сталося на логістичному об'єкті, що використовується для зберігання і доставки продукції Lemme в долині Сан-Фернандо в Південній Каліфорнії. Злочинці зламали систему безпеки об'єкта і змогли отримати фізичний доступ із підробленими обліковими даними та посвідченнями особи. Вони безперешкодно поїхали ще до прибуття поліції.

Однак тільки цим справа не обмежилася. Пізніше грабіжники відправили в цифровому вигляді записку про викуп за вкрадені товари. Скільки грошей хочуть злочинці, не повідомляють.

Зі свого боку представники компанії Lemme Burn, яка виробляє харчові добавки і де одним з акціонерів є Кортні, подали заяву про велику крадіжку в поліцію. Також вони роблять усе, щоб пограбування ніяк не позначилося на клієнтах.

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"Ми реалізуємо плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб звести до мінімуму будь-який вплив на наших клієнтів і роздрібних партнерів", — зазначили вони. Платити шантажистам Кортні не збирається, довіривши розібратися з ними за законом правоохоронним органам.

Кортні, у якої в Instagram понад 224 мільйони підписників, активно використовує майданчик для просування біодобавок. У січні вона знялася в магазині Target, демонструючи свій товар на полицях. У лютому Кардаш'ян опублікувала кліп на Суперкубку.

Раніше Фокус писав, як Кортні Кардаш'ян та її чоловік Тревіс Баркер назвали першу спільну дитину.