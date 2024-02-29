29 лютого 2024 року: Кассіана Римлянина — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображати домашніх тварин. Якщо птахи літають дуже низько, то скоро будуть опади.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує Іоанна Кассіана Римлянина. Він був християнським ченцем і богословом, жив у IV-V століттях н.е. в Галлії. Народився в заможній родині, ще з юності цікавився науками, особливо філософією та астрономією. Щоб продовжити навчання, Кассіан вирушив до Константинополя до Іоанна Златоуста. У нього він навчився доброчесного життя, пішов у скит і довго жив там у мовчанні й тяжкій праці. Потім чернець вирушив у монастирі Єгипту і Каппадокії.

Що не можна робити 29 лютого:

ображати домашніх тварин і худобу

ходити на риболовлю

виносити сміття з дому

прати одяг

Народні прикмети та повір'я:

якщо на дворі цього дня мете заметіль, то літо буде дощовим

північний вітер — чекайте похолодання та морозів

тепло на вулиці — літо буде спекотним і посушливим

якщо на даний момент залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним

якщо птахи літають дуже низько, то скоро будуть опади

День ангела святкують:

Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор

Також цього дня:

1288 рік — Шотландія встановлює 29 лютого днем, коли жінка може запропонувати шлюб чоловікові, а в разі відмови він має сплатити штраф;

1504 рік — Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ямайських індіанців;

1712 рік — у Швеції після 29 лютого було 30 лютого;

1768 рік — у костелі міста Бар проголошують Барську конфедерацію;

1944 рік — замах УПА на командувача 1-го Українського фронту генерала армії Миколу Ватутіна, що спричинив його смерть 15 квітня;

2004 рік — фільм "Володар перснів: Повернення короля" отримує 11 "Оскарів".