Дівчина Бреда Пітта продемонструвала подарунок від актора (фото)

Уперше чутки про новий роман голлівудської зірки почали поширюватися восени 2022 року. На початку 2024 стало відомо, що вони вже живуть разом.

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Дівчина Бреда Пітта Інес де Рамон вийшла у світ, несучи букет квітів, коли поверталася до їхнього з Піттом будинку. Про це пише Daily Mail.

Кохана колишнього чоловіка Анджеліни Джолі покидала офісну будівлю, тримаючи весняну квіткову композицію, що, судячи з усього, було ще одним романтичним жестом її коханого.

Інес де Рамон була одягнута в білу футболку, прямі чорні джинси, темно-коричневі чоботи на підборах. Її волосся було розпущене. Дизайнерка ювелірних прикрас додала до майже весняного образу сонцезахисні окуляри, чорну сумочку Yves St. Laurent та дивилася в телефон.

Інес де Рамон

Згодом кохана Бреда Пітта повернулася до будинку в Лос-Анджелесі, де вона тепер живе з актором.

Інес де Рамон та Бред Пітт

Раніше стало відомо, що пара, яка почала зустрічатися восени 2022 року, зробила наступний крок у своїх стосунках, поселившись разом у будинку Бреда Пітта.

"Вони стають дуже сильними, і вона щаслива, ніж будь-коли", — розповідав інсайдер.

У листопаді 2022 року Бред та Інес вперше були помічені на концерті Боно. Після цього вони зустрічали Новий рік, святкували дні народження, відвідували офіційні події, проте разом на червоній доріжці так і не позували.

Нагадаємо, Бред Пітт вийшов у світ у спортивному костюмі за понад чотири тисячі доларів.

Також Фокус писав про вихід Анджеліни Джолі з новим кольором волосся.