1 березня 2024 року: мучениці Євдокії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися і заздрити. Ясна погода цього дня — до гарного врожаю.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Євдокії. Вона була дуже красивою і легковажною дівчиною. Але після зустрічі з настоятелем чоловічого і жіночого монастирів Германом прийняла хрещення і стала ревною християнкою. Померла за віру в Христа мученицькою смертю. У народі цей день називали "Євдокія Плющиха" або "Євдоха".

Що не можна робити 1 березня:

лаятися, заздрити, ображатися

поминати покійних родичів алкоголем

сумувати

Народні прикмети та повір'я:

ясна погода — до гарного врожаю

сніг іде — до холодної весни

горобці п'ють із калюжі — до ранньої весни

туман вранці — до теплого літа

День ангела святкують:

Антон, Давид, Никифор, Євдокія, Антоніна, Давид, Мар'яна

А також у цей день:

1555 — Нострадамус опублікував свою книгу передбачень

1565 — у Бразилії засновано португальську колонію Ріо-де-Жанейро. Через 20 років у місті було 4000 жителів

1753 — у Швеції прийнято григоріанський календар

1780 — Пенсильванія стала першим штатом, який заборонив рабство

1781 — набули чинності Статті Конфедерації — перший конституційний документ США

1790 — перший перепис населення США

1977 — у Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді