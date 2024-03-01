1 березня 2024 року: мучениці Євдокії — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ображатися і заздрити. Ясна погода цього дня — до гарного врожаю.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Євдокії. Вона була дуже красивою і легковажною дівчиною. Але після зустрічі з настоятелем чоловічого і жіночого монастирів Германом прийняла хрещення і стала ревною християнкою. Померла за віру в Христа мученицькою смертю. У народі цей день називали "Євдокія Плющиха" або "Євдоха".
Що не можна робити 1 березня:
- лаятися, заздрити, ображатися
- поминати покійних родичів алкоголем
- сумувати
Народні прикмети та повір'я:
- ясна погода — до гарного врожаю
- сніг іде — до холодної весни
- горобці п'ють із калюжі — до ранньої весни
- туман вранці — до теплого літа
День ангела святкують:
Антон, Давид, Никифор, Євдокія, Антоніна, Давид, Мар'яна
А також у цей день:
1555 — Нострадамус опублікував свою книгу передбачень
1565 — у Бразилії засновано португальську колонію Ріо-де-Жанейро. Через 20 років у місті було 4000 жителів
1753 — у Швеції прийнято григоріанський календар
1780 — Пенсильванія стала першим штатом, який заборонив рабство
1781 — набули чинності Статті Конфедерації — перший конституційний документ США
1790 — перший перепис населення США
1977 — у Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді