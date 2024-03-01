49-річна Пенелопа Крус в ефектних образах знялася для глянцю (фото)
Зірка екрану розповіла, як намагалася дізнатися інформацію про свою героїню Лауру Феррарі. Втім, італійці відмовлялися розповідати про жінку, яка вела доволі приватний спосіб життя.
49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус в ефектних образах знялася для весняного випуску V Magazine 2024.
Володарка премії "Оскар" позувала для фотосесії на тему 1990-х років, знятої Джеком Брідглендом, на якій зірка екрану постала в чорних відвертих ансамблях.
Крус була одягнена в глибокий чорний топ Chanel з прозорими рукавами, а також перлове намисто, чокер і пояс від модного будинку.
Під вузьким топом вона носила чорне боді від Fleur du Mal, а також блискучі чорні шорти з принтом алігатора від Laquan Smith.
Іспанська знаменитість приміряла чорні шкіряні рукавички Vex і одягла другий пояс із шипами від Enfants Riches Déprimé. До своїх численних аксесуарів зірка додала шкіряні манжети Chrome Hearts і срібний чокер від Acne studios.
Зокрема, вона доповнила образ чорною кепкою.
Пенелопа зізналася, що коли готувалася до зйомок її останнього фільму "Феррарі" в Модені, Італія, з режисером Майклом Манном, їй було важко дізнатися про свою героїню Лауру Феррарі, дружину Енцо Феррарі, тому що місцеві жителі відмовлялися говорити про жінку.
"Вони вважають за краще тримати її в тіні, як вона була все своє життя", — пояснила вона, додавши, що її дослідження показало, наскільки важливою була Лаура для виживання автомобільної компанії.
Крус додала, що хотіла працювати з Майклом Манном, тому що він один із "найвидатніших режисерів усіх часів", а з Адамом Драйвером вона була рада співпраці, "тому що він такий чудовий, чудовий актор".
Нагадаємо, Пенелопа Крус відвідала премʼєру "Феррарі" у квітковій сукні.
Також Фокус писав про трейлер фільму "Феррарі".