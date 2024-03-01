58-річна Елізабет Герлі вразила шанувальників стрункою фігурою в латексному купальнику (фото)

Актриса Ліз Герлі одягла чорний купальник для нової фотосесії. Шанувальники зірки написали з цього приводу схвальні коментарі.

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Знаменита британська акторка, модель і продюсерка Елізабет Герлі привела своїх шанувальників у захват, продемонструвавши підтягнуту фігуру в чорному латексному купальнику під час фотосесії для модного журналу. Вона ще раз довела, що вік — це всього лише цифра, повідомляє Еxpress.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію фотографій. На одному знімку Ліз зображена з руками, протягнутими через гімнастичні обручі, а на іншому чорно-білому фото вона показана крупним планом під дощем. "Щасливого 50-го випуску @thepopmag", — підписала публікацію Герлі.

Багато хто з її 2,9 мільйона її підписників із захопленням відреагував на приголомшливі фотографії. Одна людина написала: "Ви мене вразили... просто приголомшливо", а другий фанат зазначив: "Фото 2 просто феноменально артистично, Міс а-ля Герлі!". Третій прокоментував: "Все ще найкрасивіша жінка на планеті", а четвертий написав: "Найкрасивіша жінка, яка коли-небудь жила!".

Відомо, що нещодавно актриса повернулася з відпустки в Австрії. Ліз відпочивала в санаторії, де пройшла курс детоксикації.

Що відомо про Елізабет Герлі

Елізабет Джейн Герлі — британська акторка, продюсерка, фотомодель і дизайнерка. Народилася 10 червня 1965 року в Гемпширі, Велика Британія. Голлівудським дебютом Герлі став фільм "Пасажир 57" з Веслі Снайпсом у головній ролі, що вийшов на екрани 1992 року. Вона знімалася з Г'ю Грантом, Джином Гекменом і Сарою Джессікою Паркер. Але однією з найбільш вдалих і відомих її робіт залишається роль привабливого диявола у фільмі "Засліплений бажаннями" (2000). У 2015 році Герлі виконала головну роль у мильній опері "Члени королівської сім'ї".

У Елізабет є дорослий син Деміан Чарльз Герлі, батьком якого є її колишній наречений бізнесмен Стів Бінг. Герлі — хрещена мама двох синів Девіда і Вікторії Бекхем Брукліна і Ромео.

Раніше, 29 лютого Фокус писав про те, що Елізабет Герлі знялася у відвертому режисерському дебюті свого сина. Актриса з'явилася в трейлері нового фільму "Суворо конфіденційно".