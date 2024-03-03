Як легко очистити сковороду від нагару за допомогою простих засобів

Ефект від використання засобу для чищення від нагару на посуді вас просто приголомшить.

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Можливо, хтось пам’ятає, як наші мами і бабусі "варили" каструлі і сковороди у розчині господарського мила, соди і ще якихось підручних засобів? Наразі є засоби для того, аби ваша кухня і ваш посуд радували вас новим блиском, і практично всі вони ґрунтуються на хімічних сполуках. Проте навіть дорогі засоби не можуть впоратися іноді з нагаром на сковородах та каструлях. Однак вирішити проблему простіше, ніж здається, як підказали нам експерти із сайта Ukr.Media.

Отже, там, де не можуть впоратися навіть дорогі хімічні засоби, на допомогу прийде саморобний домашній засіб, використання якого дасть чудовий результат. Готується такий диво-засіб, який миттєво очистить навіть сильний нагар, з чотирьох бюджетних інгредієнтів:

кока-кола — 200 мл;

харчова сода — 2 ст. л.;

засіб для миття посуду — 2 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.

Як використовувати

Просто з'єднайте всі інгредієнти в одній ємності. Для зручності використання перелийте засіб для чищення в будь-яку пластикову пляшку, а в кришці зробіть невеликий отвір. Помістіть сковороду у великий пакет, зверху вилийте засіб для чищення.

Зав'яжіть пакет зі сковородою і залиште на 1-2 години, залежно від ступеня забруднення посуду.

Ефект вас просто приголомшить — нагар стане дуже м'яким, його можна буде легко прибрати за допомогою жорсткої губки для миття посуду. Після такого чищення сковорода виглядає як нова.

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