Найвідоміший поцілунок: навколо фото з Таймс-сквер розгорівся скандал

Знаменита фотографія поцілунку в День перемоги або день V-J на Таймс-сквер пережила заклик до заборони. Оскільки вирують дебати про те, що моряк поцілував медсестру без її згоди.

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Знамениту фотографію, названу "День перемоги над Японією на Таймс-сквер" зробив Альфред Ейзенштадт, фотограф журналу Life. Коли Японія прийняла умови капітуляції 14 серпня 1945 року, на Таймс-сквер вийшли сотні людей, щоб відсвяткувати подію. А Альфред просто вибіг на вулицю і почав знімати. Один зі спонтанних поцілунків у підсумку вийшов дуже вдалим і буквально став символом перемоги. І тепер він опинився в центрі скандалу. Про це пише Daily Mail.

Знімок, що став символом закінчення Другої світової війни, пережив заклики до заборони після скарг, що він був "образливим", оскільки демонстрував "дію без згоди".

Минулого тижня в соцмережі просочилася записка Міністерства у справах ветеранів США, в якій співробітникам пропонувалося "негайно видалити" історичне зображення і замінити його іншим, яке вважається менш образливим.

Наразі в департаменті підтвердили, що меморандум анулювали, але ця подія відновила дебати щодо зображення, яке, на думку декого, є символом "публічного сексуального насильства".

Ейзенштадт не впізнав імена моряка і медсестри з фотографії. І безліч людей претендували на те, що саме їх зобразили на фото. Зрештою, після довгого розслідування з'ясувалося, що моряка звали Джордж Мендонса, а медсестру Грета Фрідман. Грета, медсестра-стоматолог, яка померла 2016 року у віці 92 років, потім розповіла, що вони раніше не зустрічалися і що поцілунок "не був романтичним". Але 1980 року Джордж і Грета знову зустрілися на Таймс-сквер і повторили свій поцілунок.

Джордж Мендоса зі своїм знаменитим фото Фото: Getty Images

"Це було щось на кшталт "слава богу, війна закінчилася". Ми всі цілувалися. Хлопець просто підійшов і поцілував мене", — сказала вона Бібліотеці Конгресу 2005 року.

Альфред додав, що фотографія була "спонтанною" після того, як він помітив, як Джордж прогулювався Таймс-сквер і "хапав кожну жінку, яку тільки міг, і цілував їх усіх". Примітно, але на іншому фото видно його наречену, медсестру Риту Порте.

Грета і Джордж у підсумку подружилися і спілкувалися багато років. Син Фрідмана, Джошуа, сказав, що вони часто зустрічалися і фотографувалися біля Меморіалу Другої світової війни 2005 року.

"Моя мама завжди цінувала феміністську точку зору і розуміла, що не можна хапати людей на вулиці. Але вона не приписувала Джорджу жодних поганих мотивів у тих обставинах, у тій ситуації, у той час", — зазначив син моряка з фотографії.

Проте дебати з приводу фотографії не вщухають протягом багатьох років.

У 2014 році журнал Time заявив, що багато людей вважають це "не більше ніж документацією публічного сексуального насильства", а 2019 року #MeToo було нанесено графіті на статую з фотографії у Флориді.

Однак інші продовжують сприймати цю фотографію з позитивними емоціями. І багато хто повторює знаменитий поцілунок на Таймс-сквер.

Знаменитий поцілунок на Таймс-сквер

Протягом багатьох років різні пари стверджували, що вони є людьми на світлині, але Джорджа і Грету нарешті впізнали 2012 року.

Наприкінці 1970-х років медсестра Едіт Шейн написала Ейзенштадту, що вона була жінкою на фотографії, яка блукала Таймс-сквер після роботи в лікарні в Нью-Йорку.

Не маючи незаперечних доказів, 1980 року LIFE подала заявку на встановлення особи цієї пари, і потік ветеранів війни та медсестер заявив, що це був їхній поцілунок.

Але судово-медична експертиза зуміла підтвердити, що це були Мендоса і Фрідман.

Неймовірно, але Мендонса того дня був на побаченні зі своєю дівчиною Ритою Петрі в Radio City Music Hall.

Темноволоса дівчина на задньому плані — це наречена Мендоси

Він був у відпустці після того, як пережив бої на Тихому океані, де спостерігав, як медсестри доглядають за пораненими моряками.

Він каже, що одразу ж залишив театр зі своєю супутницею і пішов до бару неподалік, де почав "випивати і влаштовувати скандал".

Пізніше пара разом гуляла Таймс-сквер, коли він побачив медсестру, яка йшла назустріч, і вирішив поцілувати її.

На іншому знімку того моменту, зробленому іншим фотографом і під трохи ширшим кутом, очевидно, на задньому плані зображено усміхнену Риту.

"Багато людей кажуть: "Ну, ти схопив медсестру і пішов на побачення". Я кажу: "Заради Бога, війна закінчена!" Я згадав, що там робили ті медсестри", — говорив Мендоса.

Зі свого боку, Рита Петрі говорила, що не заперечувала проти поведінки свого нареченого.

Онука Грети відтоді розповіла, що ніколи не почувалася ображеною фотографією своєї бабусі, хоч вона і була спонтанною.

28-річна Керолайн Бранін розповіла, що її бабуся Ґрета Фрідман, яка була медсестрою на світлині та померла 2016 року, розглядала культову фотографію як "святкування закінчення війни".

"Вона завжди дуже пишалася цим зображенням і думала, що це двоє молодих людей, які святкують на вулиці. Це було справді те, чому вони були дуже раді. Моя бабуся підписувала фотографії до своєї смерті. Вона пишалася тим, що є громадянкою Америки. Вона була біженкою з Австрії, тому закінчення війни було для неї більшою подією, ніж для звичайних людей. Вона ніколи не відчувала, що це щось недоречне. Цікаво, що вони спробували переосмислити історичні події в сьогоднішніх цінностях. У мене вдома є фотографія, яку підписала моя бабуся і навіть Джордж Мендонса. Моя бабуся підтримувала контакт із Джорджем і проводила з ним паради в день VJ. Вона ніколи не говорила, що їй було некомфортно", — розповіла Керолайн.

Грета Циммер Фрідман: ким була жінка зі знаменитого фото

Ім'я Грети Циммер Фрідман, можливо, нікому не відоме, але її фото знають усі.

Грета народилася і виросла в Австрії. Вона і дві її сестри втекли від Гітлера і нацистів і приїхали в Америку 1939 року, залишивши батьків.

Їй був 21 рік, вона жила в Квінсі і працювала асистентом стоматолога, коли 14 серпня 1945 року після закінчення війни вона зустріла Джорджа Мендосу, який воював проти Японії на островах у Тихому океані.

Про свою славу вона дізналася тільки в 1960-х, коли фото поцілунку стало популярним.

Грета Циммер і Джордж Мендоса Фото: The Library of Congress

На той час вона вийшла заміж за лікаря Мішу (Мітті) Фрідмана і переїхала до Меріленда, де вони виростили сина Джошуа і дочку Мару.

Завдяки цій фотографії Фрідман і Мендоса возз'єдналися, і з роками у них склалася дружба, але той поцілунок 1945 року був єдиним, який вони коли-небудь розділяли.

Вона померла у віці 92 років у будинку для літніх людей у Вірджинії 8 вересня 2016 року. Її поховали поруч зі своїм покійним чоловіком на Арлінгтонському національному кладовищі.

Нагадаємо, Джордж Мендоса помер 2019 року в 95 років. Ветеран Другої світової війни помер у лікарні в місті Мідлтаун у штаті Род-Айленд. Там він прожив зі своєю дружиною 70 років. Джордж Мендоса не дожив два дні до свого 96-го дня народження.