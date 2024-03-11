11 березня 2024 року: Софронія Єгипетського і Масляна — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна піднімати із землі дрібні гроші. Якщо холоди вже закінчуються, то буде тепле літо.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Софронія Єрусалимського. Він був ченцем, а в 634 став Єгипетським єпископом. Одразу скликав на Синод інших єпископів і засудив монофілітів.
Також 11 березня починається Масляна. Це особлива традиція наших предків, що полягає в розвагах і частуваннях з приводу приходу весни.
Що не можна робити 11 березня:
- проганяти птахів із двору
- лаятися, злословити
- з'ясовувати стосунки, ображатися
- піднімати із землі дрібні гроші
- розкидати дрібні гроші
Народні прикмети та повір'я:
- Якщо холоди закінчуються, то буде тепле літо
- На Зубника вшановують пам'ять священномученика Антипа — цілителя від різних хвороб і, насамперед, утішителя зубного болю
- Якщо сьогодні на поля набіжать миші, це передвістя неврожаю
- Вночі був іній — вдень снігопаду не буде; пухнастий іній — до гарної погоди
День ангела святкують:
Василь, Георгій, Юхим, Іван, Єгор, Олексій, Юрій
А також у цей день:
1941 — Конгрес США ухвалив "Закон про ленд-ліз" — про передачу в борг або в оренду зброї та військових матеріалів
1967 — На цей день зафіксовано 446 різних версій композиції "Yesterday" групи The Beatles, що вийшла двома роками раніше
1967 — Вийшов перший сингл гурту Pink Floyd, що містив у собі дві композиції: "Arnold Layne" і "Candy and a Currant Bun"
1970 — Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні
2006 — Мішель Бачелет стала першою жінкою, обраною на пост президента Чилі
2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах хвороби, спричиненої коронавірусом нового типу (COVID-19), є пандемією