Кеті Прайс постане перед судом за водіння автомобіля без страховки і прав (фото)

Модель неодноразово позбавляли прав на водіння автомобіля. Крім цього, Прайс визнали банкрутом.

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Британська гламурна модель і письменниця Кеті Прайс постане перед мировим судом Нортгемптона у вівторок, 12 березня, після звинувачення у водінні без страховки і прав, повідомляє Мirror.

45-річна знаменитість сіла за кермо свого Range Rover без водійських прав. У грудні 2021 року її позбавили права на водіння на два роки після того, як вона розбила свій BMW на трасі недалеко від Партридж-Грін. Маму п'ятьох дітей також було засуджено до 16 тижнів умовного тюремного ув'язнення за керування авто у нетверезому стані. Після інциденту з'ясувалося, що Кеті раніше п'ять разів забороняли водіння.

Модель Кеті Прайс Фото: instagram.com/katieprice

Крім цього, раніше зірку реаліті-шоу визнали банкрутом. Прайс після добровільної угоди щодо боргів, але не здійснила жодної виплати.

Було винесено постанову про перерахування грошей з будь-якої зарплати в рахунок боргів Прайса. До списку було внесено чотири компанії, зокрема сайт підписки тільки для дорослих OnlyFans, а також фотоагентство Backgrid. Суддя Кетрін Бертон заявила, що чотири компанії "зобов'язані віднімати 40% доходу, належного виплаті Прайс" щомісяця протягом наступних 36 місяців.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що 56-річна Памела Андерсон знялася в повністю прозорому комбінезоні. Модель продовжує наполягати на тому, що життя без маски, макіяжу та фільтрів — справжнє. Вона хоче стати прикладом для молодого покоління.