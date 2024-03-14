14 березня 2024 року: святого Венедикта — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та ходити на полювання. Мороз цього дня означає, що ще тиждень буде така погода.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святого Венедикта. Він був ченцем і відлюдником, до якого багато хто приходив на благословення. Венедикт заснував монастир Монте-Кассіно, а ще знаменитий орден бенедиктинців і склав головний статут для західного чернецтва.

Також 14 березня День українського добровольця.

Що не можна робити 14 березня:

працювати з гострими предметами;

ходити на полювання;

ліпити щось;

позичати щось із продуктів.

Народні прикмети та повір'я:

мороз означає, що ще тиждень буде така погода;

сонячна погода — до похолодання;

дощ із громом — влітку буде спекотна і суха погода;

хмари пливуть високо і швидко — погода буде ясною;

голосно кричать кури — у родині будуть сварки.

День ангела святкують:

Венедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.

А також у цей день:

1489 рік — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції

1839 рік — виступаючи перед колегами, Джон Гершель уперше використовує термін "фотографія"

1900 рік — закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грама чистого золота

1956 рік — Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000

1958 рік — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії

1990 рік — у Львівській області у Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ — прапор України

1994 рік — випущено реліз Linux 1.0.0.