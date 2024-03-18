18 березня 2024 року: Кирила Єрусалимського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна позичати продукти та одяг і стригти волосся. Уже прилетіли лебеді — навесні буде мало дощів.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського, який був єрусалимським патріархом і славився як поборник істинної віри від брехні.

Що не можна робити 18 березня:

позичати продукти та одяг;

стригти волосся і нігті.

ходити в гості;

здійснювати великі покупки.

Народні прикмети та повір'я:

розпустилися квіти — квітень буде теплим;

ще не розтанув сніг — чекайте на гарний приплід худоби;

уже є комарі — до теплої та сонячної погоди;

прилетіли лебеді — навесні буде мало дощів.

День ангела святкують:

Данило, Кирило, Едуард, Наталія.

Народилися сьогодні:

1952 рік — Юрій Винничук, український письменник, журналіст, редактор;

1989 рік — Лілі Коллінз, англо-американська актриса і фотомодель, головна героїня серіалу "Емілі в Парижі".

Також цього дня:

1662 рік — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт (карета на вісім місць);

1913 рік — у Львові створили військове товариство "Січові стрільці";

1946 рік — у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк";

2004 рік — Верховна Рада ухвалила Цивільний процесуальний кодекс України;

2014 рік — незаконна анексія Криму Росією.