19 березня 2024 року: Дарії та Хрисанфа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна пліткувати та займатися важкою фізичною працею. Низько літають птахи цього дня — чекайте опадів.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять християнських святих мучеників Дарії та Хрисанфа. Хрисанф, який був родом із язичницької сім'ї, але таємно навернувся до християнства, через що його змусили одружитися на жриці на ім'я Дарія. Але Хрисанф навернув у християнство і її. Вони жили в чистоті й не піддавалися плотським втіхам. Римська влада піддала пару тортурам і жорсткій смерті.

Що не можна робити 19 березня:

лаятися і сваритися;

пліткувати;

займатися важкою фізичною працею;

займатися брудною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

біля водойм чути шум води — чекайте на врожайне літо;

якщо ніч була хмарною — найближчим часом уже не буде похолодання;

низько літають птахи — чекайте опадів;

видно зірки на світанку — готуйтеся до морозів.

День ангела святкують:

Дарина, Іван, Іларія, Інокентій, Клавдій, Мар'ян, Мотрона, Софія.

Народилися сьогодні:

1895 рік — Максим Рильський, український поет, класик української поезії XX століття;

1930 рік — Ліна Костенко, українська поетеса;

1955 рік — Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант, володар "Золотого глобуса" і двох "Еммі".

Також цього дня:

721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;

1953 рік — уперше по телебаченню показали церемонію вручення "Оскара".