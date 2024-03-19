Клопотенко потрапив у скандал через пісню Олі Полякової "Шльопки": що сталося (відео)

Ресторатор заявив, що йому не зрозумілий сенс хітів популярної української співачки. Євгену Клопотенку заперечили продюсерка Олі Полякової та Ольга Бажана, яка пише для зірки пісні.

Related video

Український ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко потрапив у скандал після того, як розкритикував співачку Ольгу Полякову. Це сталося під час інтерв'ю, яке він дав у YouTube проєкті "Это Никто Не Будет Смотреть".

Євген Клопотенко в розмові про творчість Олі Полякової сказав, що йому не зрозумілий ні образ артистки, ні меседжі, які вона транслює.

"А який образ, які меседжі вона транслює?! Взагалі не розумію. Ну от, вона переклала пісню "Шльопки" українською мовою. Ти кажеш: ну, класно. Або взяла там пісню якусь про... щось там "бомби падають"... Ну, я не знаю цього всього. І ти слухаєш і такий: Шо, як ти можеш настільки ось... Вона не дивилася жодного відео з передової. Але водночас із нею всі спілкуються, її кличуть усі кудись", — сказав Клопотенко.

Після цього Клопотенко почали критикувати в соціальних мережах, а на захист Полякової стали не тільки її шанувальники, а й колеги по сцені. Серед них Вадим Лисиця та Ольга Бажана.

Хто став на захист Олі Полякової

Авторка пісенних текстів і співачка Ольга Бажана (Животкова) у сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram написала слова підтримки для Полякової та розкритикувала Клопотенка. Вона вважає, що за таку поведінку ресторатору, як дорослому чоловікові, має бути соромно.

"Що це взагалі таке? Які меседжі? Якби пан Клопотенко послухав пісні Олі, хоча б такі, як "Дякую", "Все буде добре", "У твоїх обіймах", "Вишні", "Непереможна" і багато інших, написаних у Києві під час війни мною, і сходив хоча б на один концерт, на якому люди плачуть. На якому військові дякують, на якому люди сміються і знають усі слова! Можливо, тоді він би не говорив дурниці з таким виглядом. Соромно дорослому чоловікові бути необізнаним і заради хайпу знецінювати внесок артистки, авторки, продюсерки та всіх людей, які працюють якраз таки над смислами", — написала Ольга Бажана.

Автор пісенних текстів і співачка Ольга Бажана написала слова підтримки для Полякової Фото: Скриншот

Особисто до кулінара звернувся і продюсер співачки — Михайло Ясинський. Він пояснив Клопотенку сенс пісні, автором якої є військовий поет Петро Мага.

"Товаришу, що ж вам незрозуміло? Або це як у "совків" було: "Не читав, але засуджую"... Так?" — написав Ясинський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ба більше, Михайло Ясинський вступив у дискусію з Євгеном Клопотенком, який прокоментував його публікацію.

"Друже, можливо, ви не чули цю пісню? Якщо чули та вона подобається вам — це ваш вибір і я його поважаю, але не розумію", — написав ресторатор і прикріпив до свого коментаря відео з Поляковою, яка виконує пісню "Шльопали орки".

Євген Клопотенко прокоментував публікацію продюсера Олі Полякової Фото: Скриншот

Михайло Ясинський на це відповів так:

"Це ви зараз серйозно, чоловіче? Ви текст слухали взагалі? Цікавий ваш вибір з-поміж усього, що є в репертуарі артиста, знайти й обговорювати те, що шукали, і робити сумнівні заяви з виразом обличчя "як би так обгидити, але щоб назад не прилетіло...". Це як у меню ресторану... На любителів, які дуже різні. Вам це невідомо? Люди в коментарях, думаю, нагадали...".

За словами продюсера, оцінювати співачку за ознакою смислів пісень, не знаючи нічого іншого, крім однієї пісні, нерозумно.

"А тепер власне про цю одну пісню... Що вже тут не зрозуміло?! Подивіться цей концерт, з яким ми працюємо сотні концертів, для людей, військових, волонтерів, і вибачтесь перед артисткою за те, що не ознайомились з її програмою, яку поважають люди. Моя вам порада", — поставив крапку в дискусії Михайло Ясинський.

За словами продюсера, оцінювати співачку за ознакою смислів пісень, не знаючи нічого іншого крім однієї пісні, нерозумно Фото: Скриншот

Він також процитував слова пісні Ольги Полякової, яка викликала таке обурення Євгена Клопотенка під час запису YouTube-проєкту "Это Никто Не Будет Смотреть".

Українська версія хіта Олі Полякової "Шлепки", через яку і виникла суперечка оточення співачки з ресторатором Клопотенком

Дещо пізніше у своєму новому пості на сторінці у Facebook Ясинський додав, що "знецінення я б назвав емоційним сприйняттям критики. Однак критика є завжди результатом дослідження. Гірше знецінення це необізнаність. Але, коли необізнаність видають за авторитетну думку, яка знецінює, то це гидота. А ще є заздрість, а ще завищені очікування, а ще реальність, з якою не хочеться миритися. Тому що в цій реальності ти тільки медіа бульбашка".

Михайло Ясинський прокоментував ситуацію з Поляковою та Клопотенком Фото: Скриншот

Порцію критики Євген Клопотенко отримав також і від звичайних користувачів соцмережі:

"Щоб твоє інтерв'ю подивилися, потрібно згадати про Полякову".

"Звісно, вуса відростили та чуб і все! — типу транслює меседж. А значить тепер можна легально плескати все підряд тому що ось він — справжній патріот".

"Уся суть в останній фразі на відео: "З нею всі спілкуються і кличуть завжди" ....і скривджене обличчя".

Хотів зварити борщ за його рецептом — тепер не хочу.

А він сам забув як російською шпарив усе життя?

Чергова "балакуча голова", яка вважає себе еталоном патріотизму.

"Хайпожер".

"Видно, що пан Клопотенко переїв свого борщу і став хайпувати на Оле".

Євгена Клопотенка за негативну оцінку на адресу Олі Полякової розкритикували користувачі соцмережі Фото: Скриншот

Скандал із Євгеном Клопотенком: як відреагувала сама Оля Полякова

Оля Полякова також відреагувала на скандальні слова Клопотенка і зазначила, що вважає його позицію дитячою.

"Гірше знецінення і може бути тільки взагалі повне не розуміння того, про що говориш, це дуже дитяча, безвідповідальна, але тупа позиція! "Не читав, але засуджую", — прокоментувала ситуацію в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Також артистка анонсувала нове шоу 26 жовтня в Палац Спорту, на яке запросила всіх, хто знає, про що говорить.

Оля Полякова прокоментувала слова українського ресторатора, які він сказав про неї на камеру Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці лютого Оля Полякова розповіла про конфлікт з Олегом Винником через гроші. Співачка повідомила журналістам, що через поспішний від'їзд Олега Винника в Німеччину після того, як ЗС РФ вторглися в Україну, вона втратила суму в €150 тисяч. Ці гроші Олі Поляковій довелося заплатити рекламодавцям і спонсорам її кліпу, в якому вона дуетом із Винником виконала пісню "Длинноногое счастье".