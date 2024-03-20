Астрологічний новий рік 20 березня 2024: як варто його зустріти

Рік Марса 20 березня 2024 року переходить у рік Сонця. Цей період варто використати на свою користь.

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20 березня під час переходу у знак Овна ми святкуємо справжній астрологічний новий рік. Про це розповідає астрологиня Марія Піон.

18-24 березня 2024 — особливий тиждень, під час якого ми відчуватимемо значні зміни в житті. Рік Марса (войовничої планети) перейшов у рік Сонця (гармонії та спокою).

До того ж, незабаром буде коридор затемнень. Наразі ж ми задаємо тендецію на наступний рік, тому варто помітити шанси, які дає цей період.

Важливо

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Важлива максимальна увага до кожної деталі та людини, яка приходить зараз у життя.

Що варто робити

У цей час не провокуємо конфліктів та намагаємося балансувати. Новий рік варто зустріти в спокої та релаксі.

Зокрема, це шанс позбутися чогось назавжди. Це може стосувати як безладу в домі, так і всередині. Важливо прочистити кути будинку. Таким чином ми готуємося прийняти нову енергію Овна.

Це також хороший час для старту чогось нового, особливо в блогінгу та журналістиці.

Варто масштабуватись та показувати себе, розвиваючи особистий бренд.

Зокрема, це вдалий період для навчання — як передавання, так і отримання знань.

Астрологиня радить медитувати без медитації. Наприклад, пробувати денний сон та бути в моменті.

Астрологічний новий рік

Нагадаємо, як поводяться різні знаки Зодіаку у стосунках.

Також Фокус писав про гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18-24 березня 2024 року.