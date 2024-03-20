Як принц Гаррі: хто з предків королівської сім'ї був рудоволосим (фото)
Герцог Сассекський є прямим нащадком королеви Марії Текської. У нього таке ж руде волосся, як у його багатьох предків.
Герцог Сассекський і двоє його дітей, принц Арчі і принцеса Лілібет, входять до числа найвідоміших рудоволосих королівських осіб, поряд із Сарою, герцогинею Йоркською та її старшою дочкою, принцесою Беатріс. У британській королівській родині багато хто мав рудий колір волосся, повідомляє Hello Magazine.
Припускають, що руде волосся принца Гаррі дісталося йому з боку його покійної матері Діани. Герцог у документальному фільмі Netflix, який він зняв із Меган 2022 року, розповів, через кого його діти такі рудоволосі. Він вважає, що золотисте волосся їм "дісталося у спадок".
Але справа не тільки в сім'ї Спенсерів: ген рудого волосся можна простежити в недавній королівській історії аж до династій Тюдорів і Стюартів.
Королева Марія Текська — дружина короля Георга V
Марія народилася в Кенсингтонському палаці 1867 року і була донькою Франциска, герцога Текського, німецького дворянина, і принцеси Марії Аделаїди Кембриджської, онуки короля Георга III. На багатьох своїх ранніх портретах у молодості Марія зображувалася з рудувато-золотистим волоссям. 1893 року вона вийшла заміж за принца Джорджа, герцога Йоркського, який 1910 року став королем Георгом V. Марія померла в березні 1953 року, всього за кілька місяців до коронації її онуки Єлизавети II.
Королева Олександра — дружина короля Едуарда VII
Данська принцеса вийшла заміж за Едуарда VII 1863 року, що зробило їх принцом і принцесою Уельськими. На портретах і картинах її можна побачити з мідними кучерями, укладеними високо на маківці. Коли в січні 1901 року померла королева Вікторія, Едвард став королем, зробивши Марію своєю дружиною. Вона пережила свого чоловіка і стала королевою-матір'ю до своєї смерті 1925 року. Олександра була прабабусею покійної королеви Єлизавети II.
Король Яків I
Кажуть, що Яків I успадкував знамениті руді локони його матері Марії, королеви Шотландії. Спочатку він правив як король Шотландії, а пізніше здійснив свою мрію всього життя — успадкував трон Англії, коли його двоюрідна сестра королева Єлизавета I померла 1603 року, не залишивши прямих спадкоємців. Згідно з Національними звітами Шотландії, королева Єлизавета II (з 1926 по 2022 рік) по лінії свого батька, короля Георга VI, походила безпосередньо від Якова I Шотландії.
Королева Єлизавета I
Ймовірно, одна з найвідоміших рудих монархів в історії, яка правила після поразки іспанської армади. На прижиттєвих портретах її зображують із блідим макіяжем і вогненно-рудими локонами.
Марія, королева Шотландії
Якову VI руде волосся дісталося від його матері, Марії, королеви Шотландії, якій було всього шість днів, коли помер її батько Джеймс V Шотландії і вона успадкувала трон.
Король Англії Генріх VIII
Королева Єлизавета I успадкувала свої золоті локони від свого батька, короля Генріха VIII, який на більшості своїх портретів був зображений з темно-рудим волоссям і яскраво-рудою бородою.
Нагадаємо, 16 березня Фокус писав про те, ким були батьки принцеси Діани. Джон Спенсер і Френсіс Шанд Кідд одружилися 1954 року і розлучилися 15 років потому. У пари було п'ятеро дітей, троє дівчаток і двоє хлопчиків, один з яких помер незабаром після народження.