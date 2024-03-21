"Зростай, донечко!": Лілія Ребрик показала фото виписки з пологового будинку з маленькою Адель

Ребрик розповіла, що її третя донька вже провела свою першу ніч удома. А ще показала світлини, на яких з новонародженою Адель знайомиться її велика родина.

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Українську телеведучу й акторку Лілію Ребрик виписали з пологового будинку разом із новонародженою донькою Адель. Про цю подію Ребрик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

У своєму новому пості Лілія звернулася до своєї новонародженої доньки, яку назвали Адель, і розповіла, що сьогодні малятко провело свою першу ніч удома в ліжечку, яке обирала вся сім'я, та поруч із люблячими батьками та сестричками. Також телеведуча поділилася тим, як пройшла виписка з пологового будинку.

"Учора був такий емоційний день: зустрічали з весняними квітами, усмішками, сміхом. Бажали щастя і миру, а нам — терпіння. І я впевнена, все обов'язково збудеться, адже ми тепер — велика, дружня команда", — написала Ребрик.

Актриса також подякувала персоналу в клініці, в якій народжувала свою третю дитину. Лілія Ребрик запевнила, що саме завдяки лікарям, які оточили її доглядом і турботою, вона могла спокійно насолоджуватися першими хвилинами й годинами свого материнства.

"Рости, донечко, будь щасливою! Пізнавай світ і люби життя. У нас попереду — дуже-дуже довга щаслива дорога", — написала телеведуча побажання своїй третій доньці.

Лілія Ребрик поділилася і фотографіями як з виписки, так і з дому, в який вперше привезли новонароджену Адель. На одній з них Лілія стоїть у білій сукні та тримає в руках рожеву коробку з квітами. Поруч стоїть її чоловік Андрій Дикий і тримає на руках новонароджену доньку. Поруч із батьком стоять дві старші доньки Лілії. При цьому старша дівчинка обіймає молодшу сестру. Також на фото присутні дідусь і бабуся маленької Адель.

А на другому знімку Лілія та Андрій відповідають на запитання журналістів. Чоловік так само тримає згорток із дитиною на руках, а акторка стоїть поруч із ним із букетом тюльпанів.

Лілія Ребрик показала ексклюзивні кадри з випискою з пологового будинку Фото: Лілія Ребрик/ Instagram Лілія Ребрик показала ексклюзивні кадри з випискою з пологового будинку Фото: Лілія Ребрик/ Instagram

Телеведуча поділилася і першими фото молодшої доньки вдома. На першому з них середня донька Лілії тримає на руках маленьку сестричку. Сама акторка стоїть позаду в сукні ніжно-зеленого відтінку і притримує маленьку Адель, щоб дівчинка випадково не впустила дитину з рук. Поруч із нею стоїть старша дівчинка, яка обіймає батька.

На другому фото Лілія сфотографована в оточенні доньок. Дві старші дівчинки з ніжністю і здивуванням дивляться на свою маленьку сестричку.

Лілія Ребрик показала перші хвилини маленької Адель у "сімейному гнізді" Фото: Лілія Ребрик/ Instagram Лілія Ребрик показала перші хвилини маленької Адель у "сімейному гнізді" Фото: Лілія Ребрик/ Instagram

Крім того, Лілія Ребрик показала ще одну групову фотографію, зроблену в стінах будинку. На знімку Андрій Дикий тримає Адель на руках. Поруч із ним праворуч стоїть Лілія, а ліворуч — старша донька. Середню дівчинку обіймає Лілія. За спиною в Андрія — дідусь і бабуся новонародженої.

Груповий знімок сім'ї телеведучої Лілії Ребрик, зроблений у неї вдома Фото: Лілія Ребрик/ Instagram

Нагадаємо, на початку лютого Ребрик назвала складові ранку під час вагітності. Телеведуча повідомила, що її ідеальний ранок починається з невеликої розминки після того, як вона прокинулася. Які саме фізичні вправи виконує Ребрик, вона не уточнила. Після цього актриса дозволяє собі склянку теплої води для нормалізації травлення та поживний сніданок.

А наприкінці жовтня 2023 року Лілія Ребрик розкрила деталі своєї вагітності. Телеведуча поділилася про своє самопочуття під час вагітності. Як виявилося, у знаменитості був токсикоз, як і попередні дві вагітності.