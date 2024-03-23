Коридор затемнень 2024: чого чекати від магічного періоду з 25 березня по 8 квітня

Це час, коли потрібно зберігати спокій і незворушність. І ретельно уникати конфліктів.

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З 25 березня по 8 квітня починається коридор затемнень. У 2024 році їх буде кілька: перший коридор затемнень трапиться вже через кілька днів, а другий — восени. Фокус розповість, що нам принесе ця астрологічна подія, яка пробудить негативні емоції, але водночас подарує можливість кардинально змінити своє життя.

Весняний коридор затемнень почнеться з напівтіньового Місячного затемнення, коли здійснюється перехід Діви у Терези, і триватиме аж до Сонячного затемнення: до 8 квітня 2024 року.

Варто зазначити, що коридор затемнень — це завжди складний період. З одного боку, в цей момент проявляються всі найпроблемніші точки, зібраними нами в минулому, а з іншого — це час, коли ви можете явно побачити скоєні помилки і вирішити, як їх виправити.

Непростий період коридору затемнень буде відзначений ретроградним Меркурієм, який активується з 1 квітня 2024 року.

Варто пам'ятати, що астрологи називають 2024-й роком карми: усім відплатиться за все, що вони робили в останні роки. І ці процеси торкнуться навіть політики.

Зазвичай люди в цей період стають надмірно запальними і не стримують емоції. Легко розгораються конфлікти: як особисті, так і світові.

Особливості коридору затемнень

Саме під час коридору затемнень з'являється все те, що можна назвати найбільш проблемними точками: конфлікти, непорозуміння, ускладнення в реалізації планів. У цей час краще не намагатися довести все до ідеалу, тому що цей сценарій скоріше за все не спрацює.

У подібні моменти необхідно запастися терпінням і бути готовим до негайного реагування на проблеми, що виникають. Але не можна затягувати з вибором, тому що в іншому разі з 1 квітня разом із приходом ретроградного Меркурія всі проблеми, на які треба було реагувати, стануть масштабнішими.

З 1 по 8 квітня будьте готові до деякого загострення. І відкладіть вирішення найважливіших моментів на потім, оскільки передбачити, як розвиватимуться події — неможливо.

Якщо з 25 березня до 1 квітня всі речі, що відбуваються, є відображенням раніше скоєних нами ж дій, то з 1 до 8 квітня всім доведеться зіткнутися з труднощами і невезінням. Головне, дотримуйтеся спокою, не реагуйте на неприємності надто гостро і пам'ятайте, що вони є тимчасовими.

Що робити в коридор затемнень з урахуванням ретроградного Меркурія

За можливості уникайте неприємностей і постарайтеся "підстелити соломки", де доведеться: заправте машину, менше користуйтеся ліфтом, відкладіть важливі ділові зустрічі. Не приймайте важливих рішень і просто постарайтеся перечекати цей час, щоб вийти з нього без втрат.

Коридори затемнень приносять із собою безліч конфліктів, тож компромісу в цей період дійти не вийде. Тому залиште переговори на потім і уникайте суперечок.

Але для тих, хто займається містичними практиками — це ще й цікавий час. Адже в останній тиждень коридору затемнень вони бачитимуть яскравіше і глибше деякі речі.

Пам'ятайте, що в дні сонячних затемнень не можна починати щось нове, успіху ви не досягнете. З погляду астрології, це невдалий час для угод, нових проєктів і навіть для зміни образу. Краще не робити фінансових вкладень і не вирушати в подорожі. Краще наведіть вдома порядок і постарайтеся не залишати його. Краще проведіть цей час у комфорті.

Крім того, краще відмовитися від взаємодії з іншими людьми, скоротивши її до необхідного мінімуму, побути на самоті, провести час у медитаціях і духовних практиках.

І будь-хто може використати цей період, щоб легко усунути з життя все непотрібне: позбутися шкідливих звичок, розірвати незручні стосунки, звільнитися з обридлої роботи. Використовуйте майбутній період з розумом, і тоді він точно обернеться на благо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким трьом знакам Зодіаку пощастить цієї весни.