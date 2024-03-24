Місячне затемнення 25 березня 2024 року: прогноз для всіх знаків Зодіаку від Анжели Перл

Уже завтра, 25 березня, відбудеться місячне затемнення в знаку Терезів, яке вплине на всі знаки Зодіаку. Найбільше його відчують Овни, Близнюки, Терези та Водолії.

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Це має бути гарне затемнення, адже всі аспекти будуть у порядку, а планети гарно дивляться на це затемнення, тож для більшості людей воно програється гарно — як можливість або завершення чогось, що мало б давно закінчитися. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чого від затемнення очікувати кожному знаку Зодіаку.

Овен

У вас це затемнення відбудеться в сьомому домі гороскопу — це дім стосунків з іншими людьми. Сильніше за інших затемнення відчують Овни, які народилися в період з 22 по 28 березня. Можливі зміни у стосунках, новини від вашого партнера або партнерки, романтична зустріч або новий етап у стосунках. Також можливі вигідні ділові угоди і виграші судових справ. Для Овнів у цьому затемненні щось прийде до фінальної точки.

Телець

У вас за затемненням програється шостий дім гороскопу — він пов'язаний із роботою, здоров'ям і домашніми тваринами. Якась ситуація на роботі закінчиться або ж можливі зміни на робочому місці, але все залишиться на тому самому рівні. Щодо здоров'я може відбутися швидка трансформація на краще. Якщо у вас щось не гаразд, то це затемнення розкриє це, і ситуація вдало вирішиться.

Близнюки

У вас через затемнення програється п'ятий дім гороскопу — дім кохання. На вас чекає новий етап в особистому житті — можливі романтичні знайомства, побачення, перехід на новий рівень стосунків. Також можливе зачаття дитини або ж новини, пов'язані з вашими дітьми. Ще може дозріти якась творча ідея, що буде дуже добре для вашої кар'єри.

Рак

У вас це затемнення відбудеться в четвертому домі гороскопу — це дім нерухомості, місця проживання, а також батьків. Можуть статися зміни, пов'язані з житлом або переїздом, також чекайте новин від ваших співмешканців. Найближчим часом ви приймете якесь важливе рішення з приводу ваших дітей, сім'ї або родичів. Також можливий ремонт. Будь-яке рішення, яке ви зараз приймете — надовго.

Лев

У вас за затемненням програється третій дім гороскопа — це сектор спілкування, знайомств, контактів. Затемнення обіцяє вам завершення якоїсь угоди, контракту або угоди, щось ви будете підписувати (бажано встигнути до 28 березня). Може знадобитися порада юриста. Уважно перевіряйте всі цифри, суми та документи. Також затемнення може означати для вас важливу поїздку або подорож.

Діва

У вас це затемнення відбудеться в другому домі гороскопу — це дім фінансів. Затемнення може змінити щось у вашій грошовій сфері — це стосується заробітної плати або майна. Можуть надійти цікаві пропозиції або угоди, які принесуть фінансову вигоду. Також це затемнення може означати завершення проєкту, який принесе вам виплати. Можливо, вам доведеться призначати собі ціну як фахівцеві.

Терези

Місячне затемнення відбудеться у вашому знаку, Терези, а отже, вас торкнеться найбільше. Особливо тих, хто народився з 24 по 30 вересня. Це явище принесе ясність у ваше життя, проллє світло на ваші плани і ваші наміри. Щось завершиться у вашому житті або ви ухвалите рішення закінчити ділові чи особисті стосунки з кимось — це буде потрібно для прогресу і поліпшень у вашому житті. У вільних Терезів імовірна романтична зустріч. Також можлива зміна іміджу і вашого ставлення до себе.

Скорпіон

У вас це затемнення відбудеться у дванадцятому домі гороскопу — це найпотаємніший сектор гороскопу, хоча для вас затемнення буде вдалим. Воно може сколихнути якісь спогади про минуле. У це затемнення щось стане явним, що допоможе вам відпустити складну ситуацію. Стосунки на відстані можуть закінчитися. Також можливо, що ви зустрінете свого психолога і займетеся терапією, медитаціями або духовним очищенням.

Стрілець

У вас за затемненням програється одинадцятий дім гороскопу — це дім друзів. Затемнення може принести зміни в дружніх стосунках — ваші друзі можуть переїхати, оточення може змінитися. Ви можете знайти нових друзів у якомусь людному місці — день народження, кафе, конференція або соціальні мережі. Також можливі зміни в шлюбі, а також імовірні новини, пов'язані з дітьми.

Козеріг

У вас це затемнення відбудеться в десятому домі гороскопу — це дім кар'єри і роботи. Може статися поворотний момент у вашій кар'єрі, пов'язаний з якимось досягненням. Співбесіда на нову роботу буде успішною. Вас будуть із чимось вітати. Також ваш статус може змінитися на вищий. Зміна професії теж можлива. Також зміни можуть відбутися в житті вашого батька в період затемнення.

Водолій

У вас за затемненням програється дев'ятий дім гороскопа — це дім поїздок і всього, що пов'язано із закордоном. Можливі подорожі, які суттєво вплинуть на ваше життя. Також імовірний переїзд, отримання громадянства, зміна місця навчання. Можуть відбутися події, пов'язані з другим шлюбом у вашому житті. Очікуйте новин від ваших дітей або онуків.

Риби

У вас це затемнення відбудеться у восьмому домі гороскопу — це дім фінансів. Затемнення може змінити щось у вашій фінансовій сфері — це стосується заробітної плати або якоїсь фінансової допомоги. Можуть прийти легкі гроші. Можливе завершення спільного бізнесу. Також це затемнення може означати завершення проєкту, який принесе вам виплати.

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