Співачка alyona alyona поховала близьку людину (фото)

Українська виконавиця поїхала в Баришівку, щоб поховати подругу Світлану. Разом із нею вона колись навчалася в Переяславі.

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Українська реп-виконавиця alyona alyona провела в останню путь значущу людину — свою подругу. Про це дівчина розповіла в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Реперка написала, що зупинилося серце її подруги — 32-річної Світлани. Причиною смерті молодої жінки стали ускладнення після перенесеної операції. Рідні Світлани прийняли рішення ховати її в Баришівці (Київська область).

"Доброго ранку. Незаплановано їду в Баришівку через похорон моєї подруги", — таким підписом виконавиця супроводила своє фото в сторіс.

На знімку alyona alyona одягнена в оливкове худі та темну куртку. Виконавиця показала себе підписникам без макіяжу. Її обличчя на фото виражає смуток.

"Ми зі Світланою разом навчалися в Переяславі, вчилися в паралельних класах... Так склалося, що в 32 роки, після ускладнень після операції вона померла", — уточнила вона.

alyona alyona розповіла про смерть подруги, з якою колись разом навчалася Фото: Скриншот

Нагадаємо, кількома днями раніше ми писали про те, що в alyona alyona з'явилися нові проблеми зі здоров'ям. Виконавиця, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", у березні захворіла двічі. Причиною поганого самопочуття співачка назвала проблеми з гормонами та слабкий імунітет.

Також ми повідомляли про те, що телеведуча Тетяна Висоцька розповіла про смерть свекрухи, яка жила в окупації. Свекруха Тетяни Висоцької пробула в столиці два тижні і померла. Тепер свекор живе в столиці поруч із ними.