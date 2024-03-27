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Спадний Місяць з 26 березня по 7 квітня 2024 року: що можна і не можна робити
Наталія Гулій
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Учора, 26 березня, розпочалася стадія Спадного Місяця, яка триватиме до 7 квітня. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.
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Період Спадного Місяця (час від Повного Місяця до Молодика) ще називають фазою пасивної дії. Вона триватиме з 26 березня до 7 квітня 2024 року. Астрологиня Анжела Перл розповіла, які заняття є сприятливими в період Спадного Місяця, а чого краще не робити.
Спадний Місяць: що можна робити
- прибирати в будинку, перебрати речі в шафі;
- гасити борги і кредити;
- працювати з психологом, займатися своїм ментальним здоров'ям;
- відмовитися від шкідливої їжі;
- доглядати за тілом;
- пройти медичне обстеження;
- завести нову рослину.
Спадний Місяць: що не можна робити
- діяти різко й необдумано;
- братися за важливі справи;
- оформляти кредит або позичати гроші;
- укладати важливі угоди;
- заводити домашніх улюбленців;
- починати ремонт;
- здійснювати великі покупки.
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