"Супер мама!": діти Даяни Росс ніжно привітали поп-діву з 80-річчям (фото)

Сини та доньки зірки дуже люблять і пишаються своєю знаменитою мамою. Росс одна з небагатьох, хто має одразу 2 зірки на голлівудській "Алеї слави".

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Легендарна американська співачка, акторка і продюсерка Даяна Росс 26 березня відзначила ювілей, їй виповнилося 80 років. Її діти з любов'ю привітали свою зіркову маму з днем народження та опублікували кілька ретро-фотографій в Instagram, повідомляє Рeople.

35-річний Еван висловив свою любов до неї, зазначивши, як вона показала йому "силу любові". На одній фотографії гламурна співачка має шикарний вигляд у довгій сукні, притискаючи до себе маленького Евана. На другому зображенні Даяна посміхається, тримаючи малюка на руках. На милому знімку Еван був одягнений у білу сорочку з чорною краваткою-метеликом і пару яскраво-червоних підтяжок. Останнє фото в каруселі Евана включає недавнє фото зірки The Supremes, коли вона зробила поцілунок перед камерою.

"З Днем Народження, мамо. Немає слів, щоб пояснити, як сильно я тебе люблю. Ти все. Все все. Спасибі, що показала мені силу любові", — підписав він свій пост.

Трейсі, Чадні та Ронда також привітали знамениту маму з днем народження. "Супер мама! З Днем народження @dianaross. Найкраща мама/бабуся/людина! Грація, краса, натхнення і чиста любов! Ми так тебе любимо, і нам так пощастило, що ти у нас є", — написала її дочка, 48-річна Чадні.

"Чого немає в Google, то це того, що вона також будила нас до школи (вона найкраще будить), вечеряла з сім'єю, записувала пісні, поки ми спали, планувала вечірки з нагоди дня народження, побачення, зустрічі з лікарем, залагоджувала суперечки між братами та сестрами... ну, знаєте, всі ці мамині речі. Але серед гламуру діти, завжди були її пріоритетом", — написала донька Трейсі.

Особисте життя Даяни Росс

Даяна Росс вийшла заміж у серпні 1971 року. Її обранцем став музичний менеджер Роберт Елліс Сільберстайн. У 1977 році вони розлучилися. Росс зустрічалася з актором Раяном О'Нілом, а також рок-музикантом, учасником групи "Kiss" Джином Сіммонсом. У жовтні 1985 року вийшла заміж за норвезького бізнесмена Арне Несс-молодшого, з яким розлучилася 2000 року.

У Даяни Росс 5 дітей: троє доньок — Ронда Росс Кендрік (1971), Трейсі Елліс Росс (1972) і Чадні Росс (1975) — від шлюбу з Робертом Сільберстайном; двоє синів — Росс Арне Несс (1987) і Еван Олав Несс (1988) від шлюбу з Арне Нессом.

У результаті грамотних бізнес-інвестицій і правильного управління доходами Росс, за оцінками експертів, зараз володіє статками в 150 мільйонів доларів.

Згідно із заповітом Майкла Джексона, який помер 2009 року, Дайана Росс стане опікуном його дітей, якщо мати Джексона буде недієздатна до їхнього виховання.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що поп-діва Даяна Росс стала обличчям Yves Saint Laurent. Ікона дискотек в обтислій чорній сукні стала обличчям нової весняної колекції.