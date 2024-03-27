На телебаченні Північної Кореї піддали цензурі джинси відомого британського ведучого

Виявилося, що в КНДР показують деякі популярні в усьому світі шоу. Але джинси ведучого-садівника Алана Тітчмарша заблюрили.

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Ведучий популярного шоу про садівництво, британець Алан Тітчмарш висловився після того, як його джинси зазнали цензури на північнокорейському телебаченні під час епізоду його шоу на BBC. Сині джинси британського телеведучого були розмиті в епізоді програми Алана Тітчмарша "Секрети саду", яка вийшла в ефір по центральному телебаченню Північної Кореї в понеділок. Джинси в КНДР є символом "імперіалістичної" моди. Тому їх піддали цензурі. Про це пише Daily Mail.

74-річний Алан був задоволений, дізнавшись, що його шоу дуже популярне в Північній Кореї. Але ще більше його порадував той факт, що його робочі джинси були сприйняті настільки серйозно, що їх заблюрили на телебаченні.

Шоу Алана Тітчмарша піддали цензурі

"Я ніколи не думав про себе як про людину, яка може збити зі шляху молодь Північної Кореї", — пожартував ведучий, зазначивши, що горезвісні джинси більше не є частиною його гардероба, що, ймовірно, стане полегшенням для північнокорейського диктатора.

"На жаль, цих джинсів уже давно немає, інакше я б пожертвував їх Садовому музею як найбільш цензурований одяг в історії садівництва", — сказав він.

Алан Тітчмарш розповів, що був приголомшений, дізнавшись, що його програма про методи садівництва 17 століття транслювалася в секретній авторитарній державі.

За даними американського новинного агентства NK News, цей дивний крок вважається частиною цензурної кампанії північнокорейського режиму, спрямованої на придушення впливу західної моди.

Мода в КНДР досить однотипна Фото: Getty Images

Аналітик з Північної Кореї Мартін Вільямс сказав, що трансляція передачі BBC про садівництво була незвичайною, оскільки на телеканалі "дуже мало іноземних програм".

Сині джинси заборонені в країні з 1990-х років, оскільки колишній лідер Кім Чен Ір вважав їх "символом американського імперіалізму" і заявив, що людям заборонено їх носити.

Що заборонено показувати на північнокорейському телебаченні?

Сарказм. Сарказм вважається неповажним, тож він заборонений.

Іноземні ЗМІ. Усе, що можна назвати імперіалістичним і "західним", суворо заборонено в Північній Кореї.

ЗМІ та поп-культура Південної Кореї. Кім Чен Ин розглядає Південну Корею як американську маріонеткову державу і особливо чутливий до всього, що в ній виробляється. До популярних K-pop гуртів це теж стосується.

Рекламні паузи. Повідомляється, що між телешоу немає реклами. Замість цього перерви наповнені пропагандистською музикою, що прославляє режим.

Що показують на телебаченні КНДР

Виявилося, що крім британського шоу про садівництво, у КНДР також показують деякі інші програми BBC. Це "Доктор Хто", "Top Gear" і "Телепузики". Також там показують класичний серіал "Пуаро", серіал про міс Марпл і шоу про містера Біна.

Що заборонено в Північній Кореї

У 2022 році Кім Чен Ин заборонив зачіски маллет і джинси скінні через побоювання, що "декадентська" західна культура вплине на молодих північнокорейців.

Радіо Вільна Азія раніше повідомляло, що Північна Корея рекомендувала список із 18 зачісок для жінок і 10 зачісок для чоловіків.

Стрижки в КНДР суворо регламентовані Фото: zerkalo.az

У деяких коледжах КНДР студентам-чоловікам пропонувалося моделювати своє волосся в стилі верховного лідера Кім Чен Ина.

Лише через рік він почав розправлятися з людьми, які носять "капіталістичний" одяг, наприклад, "вузькі штани або футболки", повідомляє Радіо Свободная Азия.

І тільки торік північнокорейський лідер також заборонив жінкам носити шорти відповідно до Закону королівства про неприйняття реакційної думки та культури.

Будь-яка жінка, що носить одяг не нижче за лінію колін, порушує принципи "соціалістичного етикету" і підлягає всіляким невідповідним покаранням.

Мода в КНДР досить однотипна Фото: Вокруг света

Мешканець північнокорейської провінції Південний Пхенган розповів Радіо Вільна Азія на умовах анонімності: "Влада зупиняє жінок, які носять шорти на вулицях, заявляючи, що це не відповідає соціалістичним традиціям і способу життя. Кілька років тому вони розкритикували штани з широкими штанинами, заявивши, що це японська мода", — сказав він. За словами інсайдера, жінки незадоволені, тому що чоловікам шорти носити дозволяється.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин з'явився на публіці зі своєю донькою Кім Чжу Е. І виявилося, що дівчинка приміряла брендові окуляри Gucci.