27-річна зірка серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" розбився на мотоциклі

Через загибель актора Ченса Пердомо призупинено випуск серіалу "Покоління V", де він грав одну з головних ролей.

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Зірка серіалів "Покоління V" і "Моторошні пригоди Сабріни", британо-американський актор Ченс Пердомо помер у 27-річному віці, розбившись на мотоциклі. Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на представника загиблого. Деталі ДТП не розкриваються, але відомо, що ніхто більше не постраждав.

Ченс Пердомо, чорношкірий латиноамериканець, народився в Лос-Анджелесі, але виріс у Саунтгемптоні (Англія). Про славу він почав мріяти ще у два роки, заявивши мамі, що хоче стати першим чорношкірим президентом США і зіграти в кіно. Про це сам Чанс розповів журналістам на церемонії вручення премії BAFTA 2019 року.

Пердомо деякий час вивчав право, перш ніж у 2017 році йому запропонували роль у серіалі BBC "Гетті Фезер". Він був номінований на премію BAFTA як найкращий актор у фільмі BBC "Убитий своїм обов'язком" 2018 року, а також удостоївся нагороди BAFTA "Британський прорив" 2019-го за роль у серіалі Netflix "Моторошні пригоди Сабріни". Він зіграв Емброуза Спеллмана в серіалі Netflix "Моторошні пригоди Сабріни". Його персонаж був двоюрідним братом Сабріни Спеллман, яку зіграла Кірнан Шипка.

Фото Ченса в соцмережі за два дні до смерті Фото: hance_perdomo/instagram

В одному з інтерв'ю Пердомо зізнавався, що кіно допомогло йому уникнути дуже багатьох неприємностей.

"Я завжди вплутувався в бійки, поки не вклав усю свою енергію в акторську майстерність. Потім мої оцінки покращилися, і я став президентом студентської спілки. До цього я був схожий на Емброуза, який був настільки пригнічений. Він не знає, що робити зі своєю енергією, бо він у пастці. Водночас він дуже відкритий і люблячий. Зараз я ототожнюю це більше, ніж будь-коли, тому що довгий час далеко від сім'ї справді дає змогу поглянути на ситуацію збоку. Незалежно від випадку, якщо я отримаю дзвінок через FaceTime або телефонний дзвінок від мами чи моїх братів, я одразу ж підніму слухавку. Для Емброуза на першому місці сім'я, і я дотримуюся тієї ж думки", — говорив актор.

Він дуже серйозно ставився до своєї професії.

"Немає сенсу просто лаятися на когось. Але якщо ви зможете встановити з ними емоційний зв'язок і змусити їх думати за межами свого периферійного зору, про щось інше, тоді це може змінити точку зору і, сподіваюся, призведе до більш постійних змін", — міркував Ченс про силу мистецтва.

У серіалі "Покоління V" Пердомо зіграв Андре, студента університету, заснованого зловісною організацією Vought International, де супергероям дозволено тренувати свої сили. Після того як було оголошено про його смерть Пердомо, творці шоу і колеги заявили, що вони спустошені раптовою смертю актора. За їхніми словами, Чанс був "чарівним і усміхненим, захопленою силою природи, неймовірно талановитим виконавцем і, перш за все, просто дуже доброю, милою людиною".

Через трагедію виробництво другого сезону "Покоління V" поставили на паузу.

Уже після смерті Ченса на екрани вийдуть кілька проєктів за його участю: "Після" і "Погана людина", в якому він знявся з Шоном Вільямом Скоттом і Робом Рігглом.

Раніше Фокус писав, що вітчим актора Метью Перрі розповів про віщі слова пасинка напередодні смерті.