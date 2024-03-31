Сприятливі та складні дні. Місячний календар на квітень 2024 року

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні у квітні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли у квітні 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в другий місяць весни будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця у квітні 2024 року

Спадний Місяць: з 1 по 7 квітня, з 25 по 30 квітня;

Молодик: 8 квітня о 21:21;

Зростальний Місяць: з 9 по 23 квітня;

Повний Місяць: 24 квітня.

Місячний календар на квітень 2024 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у березні вважаються такі дати: 4, 11, 25 квітня.

Місячний календар на квітень 2024 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих у березні справ вважаються дати: 8, 16, 20 число. Також краще нічого не планувати на 24 квітня — перенесіть усі справи на інший день.

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