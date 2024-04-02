2 квітня 2024 року: Тита Чудотворця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна піддаватися зневірі та конфліктувати з ким-небудь. Якщо лід ще не зійшов — буде погано ловитися риба.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Тита Чудотворця. Тит прославився тим, що відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі в IX столітті. За це Господь нагородив його здатністю творити чудеса.

Що не можна робити 2 квітня:

піддаватися зневірі;

конфліктувати та сваритися;

заздрити;

точити ножі;

робити операції, пов'язані із зовнішністю.

Народні прикмети та повір'я:

по полях мало річок розлилося — сінокіс і врожай будуть слабкими;

воркують голуби — чекайте на теплий день;

сині хмари — до теплого дощу;

якщо лід ще не зійшов — буде погано ловитися риба.

День ангела святкують:

Григорій, Полікарп, Юхим, Микита, Сава, Тит.

Народилися сьогодні:

747 рік — Карл Великий, король франків, герцог Баварії, імператор Заходу.

1151 рік — Ігор Святославич, Новгород-Сіверський князь і князь чернігівський;

1805 рік — Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник, поет і казкар;

1840 рік — Еміль Золя, французький письменник, публіцист.

Також цього дня:

1912 рік — лайнер "Титанік" виходить у море для перевірки ходових іспитів, що проходять успішно;

1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;

2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.