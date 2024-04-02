2 квітня 2024 року: Тита Чудотворця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна піддаватися зневірі та конфліктувати з ким-небудь. Якщо лід ще не зійшов — буде погано ловитися риба.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Тита Чудотворця. Тит прославився тим, що відстоював шанування ікон під час іконоборчої єресі в IX столітті. За це Господь нагородив його здатністю творити чудеса.
Що не можна робити 2 квітня:
- піддаватися зневірі;
- конфліктувати та сваритися;
- заздрити;
- точити ножі;
- робити операції, пов'язані із зовнішністю.
Народні прикмети та повір'я:
- по полях мало річок розлилося — сінокіс і врожай будуть слабкими;
- воркують голуби — чекайте на теплий день;
- сині хмари — до теплого дощу;
- якщо лід ще не зійшов — буде погано ловитися риба.
День ангела святкують:
Григорій, Полікарп, Юхим, Микита, Сава, Тит.
Народилися сьогодні:
747 рік — Карл Великий, король франків, герцог Баварії, імператор Заходу.
1151 рік — Ігор Святославич, Новгород-Сіверський князь і князь чернігівський;
1805 рік — Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник, поет і казкар;
1840 рік — Еміль Золя, французький письменник, публіцист.
Також цього дня:
1912 рік — лайнер "Титанік" виходить у море для перевірки ходових іспитів, що проходять успішно;
1967 рік — у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;
2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.