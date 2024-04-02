Знайшли мертвою у власній квартирі лише через 41 день: померла зірка шоу "Дом-2"

Ліберж Кпадону мала рак легенів та цукровий діабет. Спочатку версією її смерті було саме це. Однак судово-медична експертиза встановила інші причини.

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Учасниця відомого реаліті-шоу "Дом-2" Ліберж Кпадону у якої діагностували рак легенів знайшли мертвою у її ж квартирі. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як виявилося тіло жінки пролежало в квартирі 41 день. Востаннє Ліберж виходила на звʼязок зі своїми шанувальниками ще 14 лютого, коли їхала на операцію. Однак після того ніхто її не бачив. Як виявилося, батьки телезірки дізналися про її смерть лише з новин, оскільки і більшість її друзів та знайомих.

Вже згодом парапсихолог та подруга Ліберж Кпадону Джулія Лу розповіла, що зірка "Дом-2" померла від зупинки серця, це показала судово-медична експертиза.

Ліберж було лише 36 років, але за словами її подруги, через важкі препарати, алкоголь та транквілізатори її серце просто не витримало.

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Шанувальники Кпадону активно почали обговорювати в мережі те, чому її батьки нічого не знали про її стан, і як так склалося, що жінка 1,5 місяця не виходить на звʼязок, а її ніхто не шукає.

Джулія Лу пояснила, що Ліберж часто зникала і не хотіла спілкуватися, тому батьки і друзі звикли до такої її поведінки.

Вже згодом в мережі з'явилася інформація від ймовірної сусідки Кпадону, яка заявила, що зірка "Дом-2" не могла померти більше місяця тому, адже вона її бачила 21 березня. Єдине, що жінка підмітила, того дня блогерка була без телефону, що не характерно для неї. Саме тому, в мережі зʼявилася інша версія, що тіло Ліберж пролежало в квартирі близько 10 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, Анастасія Приходько вперше прокоментувала смерть свого менеджера в неї на концерті. Крім цього, Фокус писав, відома оперна співачка розповіла про смерть свого нареченого.