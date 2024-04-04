Півонії — для себе, гладіолуси — для свекрухи: Лілія Ребрик із доньками навели лад у саду (відео)

В імпровізованому суботнику брала участь навіть Адель — наймолодша донька Лілії Ребрик, яка народилася 15 березня. Мама і старші сестри вивезли малечу на свіже повітря у візочку.

Related video

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно народила третю дитину — доньку Адель, показала, як біля свого заміського особняка висаджує рослини, а також проводить вільний час зі своїми дітьми. Лілія розмістила відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На початку відео телеведуча разом із двома старшими доньками та нещодавно народженою молодшою донькою Адель позують перед камерою. Попереду себе Лілія везе чорну коляску з малятком. Позаду неї, чіпляючись одна за одну, йдуть дівчатка. Середня донька Лілії несе із собою помаранчеве відро. За нею біжить домашній улюбленець — маленький білий песик.

Для спонтанного суботника Лілія Ребрик вибрала теплий трикотажний костюм молочного кольору і білу жилетку без рукавів. Старша дівчинка була одягнена в теплу білу кофту з високим горлом. А середня донька Лілії — в домашній костюм із принтом у вигляді мультяшних котів і ніжно-блакитну "дуту" куртку.

За допомогою дочок Лілія посадила на подвір'ї саджанці троянд, жоржин, лілій, півоній та амарилісів. Деякі з них господиня будинку висаджувала в землю, а кілька екземплярів — у спеціально підготовлені горщики.

"Суботник у #дикаясемейка! І неважливо, що сьогодні середа. Хочемо краси навколо! Хочемо надихатися нею, радіти їй, хочемо, щоб у дворі від квіткового аромату голова йшла обертом", — підписала Лілія Ребрик опубліковані відеокадри.

Телеведуча уточнила, що півонії вона посадила на ділянці для себе, для доньки Поліни вибрали амариліси, а Діана виявилася в захваті від сорту троянд "Девід Остін". А лілії, жоржини та гладіолуси біля будинку посадили для тещі та свекрухи, "щоб милувалися красою, коли будуть няньчити молодшу онуку".

Українці в соціальних мережах зі схваленням відгукнулися про цю ініціативу телеведучої:

"Як приємно спостерігати за вашою родиною! Ви такі класні!"

"Ви чудові. Стільки позитивних емоцій приносите людям! Це супер у наш час. Дякую"

"Які ви золоті бджілки!"

"Кому що, а я дивилася тільки на обіймально-цілувального собаку".

"Дівчатка, ви прекрасні!"

"Яка щаслива і позитивна сім'я!"

"Дуже красиві дівчата-садівниці, хай будуть здоровенькі всі та щасливі".

Нагадаємо, наприкінці березня Лілія Ребрик показала фото виписки з пологового будинку з маленькою Адель. Ребрик розповіла, що її третя донька вже провела свою першу ніч удома. А ще показала світлини, на яких із новонародженою Аделею знайомиться її велика родина.

Крім того, ми писали про те, що Лілія Ребрик показала перші фото новонародженої доньки. Телеведуча втретє стала мамою 15 березня.