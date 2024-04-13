Чому Єлизавета ІІ і принц Філіп не прийшли на весільну церемонію Чарльза і Камілли (фото)

Для пари це був не перший шлюб. Камілла свого часу була присутня на весіллі принца Чарльза і принцеси Діани.

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Цього тижня король Чарльз ІІІ і королева Камілла відсвяткували 19 річницю свого весілля, яке відбулося 9 квітня 2005 року. Було дві церемонії одруження, але королева Єлизавета і принц Філіп не були присутніми на обох урочистостях, повідомляє Рeople.

Через більш ніж 35 років після їхньої першої зустрічі і подальших шлюбів з іншими людьми майбутній король Чарльз і Камілла Паркер Боулз офіційно зв'язали себе узами шлюбу на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші. Ратуша розташована за два кроки від Віндзорського замку, але батьків нареченого не було серед 28 гостей на приватній церемонії, на якій були присутні принци Вільям і принц Гаррі.

Будучи государем, королева Єлизавета була главою англіканської церкви і вирішила, що їй недоречно бути присутньою на весіллі двох людей, які розлучилися зі своїми попередніми партнерами. Чарльз був одружений з принцесою Діаною з 1981 по 1996 рік, а Камілла була одружена з Ендрю Паркером Боулзом з 1973 по 1995 рік.

Цивільна церемонія у Віндзорі не відрізнялася помпезністю. Для святкового виходу Чарльз одягнув костюм замість військової форми, а Камілла — біле пальто поверх шовкової шифонової сукні та капелюх від Філліпа Трейсі. У молодят не було спільного образу. Тоді подивитися на них вийшли до 20 000 людей.

Весілля принца Чарльза і Камілли Фото: Getty Images

Камілла прийняла титул герцогині Корнуольської після заміжжя з тодішнім принцом Уельським. Але, з поваги до покійної принцеси Діани, не використовувала титул принцеси Уельської.

Для церемонії в соборі Святого Георгія Камілла змінила образ (як роблять сьогодні багато наречених) на вишите сіро-золоте пальто поверх відповідної шифонової сукні. Зачіску вона прикрасила ефектним пір'ям, теж від Філіпа Трейсі.

Принц Чарльз і принцеса Камілла Фото: Getty Images

Під час релігійного благословення, яке проводив архієпископ Кентерберійський, молодята сповідувалися у своїх "множинних гріхах і нечесті", читаючи Книгу спільних молитов.

Чарльз і Камілла пізніше покинули церкву рука об руку і позували для весільних портретів у Білій вітальні Віндзорського замку. Королева і принц Філіп ясно висловили свою підтримку своєму старшому синові і його давньому коханню. Вони були присутні на сімейній фотосесії, а потім влаштували прийом у Віндзорському замку.

Нагадаємо, 5 березня Фокус писав про секрети королівського весілля принцеси Діани і принца Чарльза. Діана сумнівалася в рішенні вийти заміж за Чарльза, але піддалася вмовлянням батька. На весіллі була присутня давня любов короля Камілла.