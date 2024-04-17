17 квітня 2024 року: святого Зосими — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна готувати хліб і сіяти овочі. Якщо дерева вже розпустилися і вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Зосими. Святий Зосима з юних років прагнув духовного розвитку і шукав праведного шляху. Разом із ченцем Германом він побудував келію 1436 року. Пізніше до них приєдналися ченці й учні, і келію довелося розширити до храму, а Зосима став ігуменом. Він прославився як захисник християнства і помер 1478 року.
Також 17 квітня — День пожежної охорони України.
Що не можна робити 17 квітня:
- готувати хліб;
- висаджувати саджанці та сіяти овочі;
- стригти волосся;
- підмітати будинок.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо дерева вже розпустилися і вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим;
- бджоли почали сідати на вишневий цвіт — красиво спотворять плодові дерева;
- можна загадувати бажання, коли в небі пролітає стриж, воно обов'язково збудеться.
День ангела святкують:
Яків, Олександр.
Народилися в цей день:
1974 рік — Вікторія Бекхем, англійська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, дизайнерка.
1985 рік — Руні Мара, американська актриса кіно, телебачення та озвучування.
Також цього дня:
1492 рік — Христофор Колумб підписує контракт з Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях до Індії;
1847 рік — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;
1888 рік — дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;
1964 рік — компанія "Ford Motor Company" починає випускати автомобіль "Форд Мустанг";
1964 рік — американка Джеррі Мок стає першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;
1968 рік — уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин";
1970 рік — у Києві відкривають палац "Україна".