17 квітня 2024 року: святого Зосими — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна готувати хліб і сіяти овочі. Якщо дерева вже розпустилися і вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Зосими. Святий Зосима з юних років прагнув духовного розвитку і шукав праведного шляху. Разом із ченцем Германом він побудував келію 1436 року. Пізніше до них приєдналися ченці й учні, і келію довелося розширити до храму, а Зосима став ігуменом. Він прославився як захисник християнства і помер 1478 року.

Також 17 квітня — День пожежної охорони України.

Що не можна робити 17 квітня:

готувати хліб;

висаджувати саджанці та сіяти овочі;

стригти волосся;

підмітати будинок.

Народні прикмети та повір'я:

якщо дерева вже розпустилися і вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим;

бджоли почали сідати на вишневий цвіт — красиво спотворять плодові дерева;

можна загадувати бажання, коли в небі пролітає стриж, воно обов'язково збудеться.

День ангела святкують:

Яків, Олександр.

Народилися в цей день:

1974 рік — Вікторія Бекхем, англійська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, дизайнерка.

1985 рік — Руні Мара, американська актриса кіно, телебачення та озвучування.

Також цього дня:

1492 рік — Христофор Колумб підписує контракт з Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях до Індії;

1847 рік — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;

1888 рік — дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;

1964 рік — компанія "Ford Motor Company" починає випускати автомобіль "Форд Мустанг";

1964 рік — американка Джеррі Мок стає першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1968 рік — уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин";

1970 рік — у Києві відкривають палац "Україна".