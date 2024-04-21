Майбутній король Великої Британії та його дружина Кейт Міддлтон виховують трьох спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Наразі їхня мама лікується від раку.

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Принц Вільям розкрив улюблену страву своїх дітей. Про це пише The Telegraph.

18 квітня 2024 принц Уельський повернувся до виконання королівських обовʼязків під час візиту до благодійної організації з роздачі їжі Surplus to Supper. Це перший вихід багатодітного батька після новин про боротьбу Кейт Міддлтон з раком.

За словами волонтерки Surplus to Supper Рейчел Кандаппи, принц Вільям помітив, як готують одну зі страв.

"Він показав на їжу і сказав: "Це спагеті-кільця". І я запитала: "Звідки ви знаєте про спагеті-кільця?" і він сказав: "У мене є діти", — пригадала Кандаппа.

Принц Вільям

Згадка про макарони не стане несподіванкою для королівських фанатів, оскільки знаменитий італійський шеф-кухар Альдо Зіллі раніше розповідав, що улюблена їжа принца Джорджа – спагеті.

Волонтерка Кандаппа також здивувала принца Вільяма листівками для його дружини, принцеси Кейт, і його батька, короля Чарльза, які лікуються від раку.

"О, кілька листівок, ви дуже добрі. Дуже вам дякую", — сказав принц Уельський.

Принц Вільям

Коли Кандаппа сказала батьку трьох дітей піклуватися про його дружину, він поклав руку їй на плече і сказав: "Я це зроблю".

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон не готові миритися з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про майбутню роль принцеси Шарлотти в королівській родині.