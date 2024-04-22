"Хочу знову вийти за тебе": Софія Річі з чоловіком відзначили першу річницю весілля (фото)

Пара пов'язала себе узами шлюбу у квітні 2023 року на пишній церемонії на півдні Франції. Зараз модель вагітна. Знаменитість чекає на дівчинку від свого чоловіка Елліота Грейнджа.

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Американська модель Софія Річі 21 квітня відзначила свою першу річницю весілля з чоловіком Елліотом Грейнджем. 25-річна знаменитість поділилася серією фотографій, згадуючи урочистість, яка відбулася 2023 року, повідомляє Рeople.

"Сьогодні рівно рік тому! Я хочу знову вийти за тебе заміж мільйон разів", — написала модель. На фотографіях видно, як Софія, одягнена в сукню від бренду Chanel, і Грейндж тримаються за руки та мило позують для фотографій.

Потрібно зазначити, що для моделі дизайнерка Олівія Душез виготовила три весільні сукні від знаменитого модного дому, які вона змінювала на святі. Пару також можна побачити такою, що йде пліч-о-пліч по саду біля готелю в Антібах, Франція, де вони провели церемонію і прийом.

Софія також поділилася фотографією свого святкового столу, прикрашеного яскравими фруктами і овочами, зеленими келихами для вина і хитромудрим намальованим від руки меню, перев'язаним червоним бантом.

"Я спостерігала, як одна за одною кожна подружка нареченої і наречений йшли до вівтаря, і ми повільно наближалися до переднього ряду. Я не могла повірити, що це відбувається зі мною", — згадує Софія.

Тепер Софія і Грейндж чекають на свою першу дитину. У січні майбутня мама розповіла, що в них буде дівчинка: "Ми обидва справді думали, що це хлопчик, тож це був справжній шок. Моя мрія в житті — мати доньку і Елліот теж дуже радий дівчинці".

Раніше, 28 березня, повідомлялося, що вагітна Софія Річі знялася в рекламній фотосесії засобів для догляду за шкірою. Раніше Річі брала участь у рекламних кампаніях низки великих брендів, зокрема Tommy Hilfiger, Michael Kors і Adidas.