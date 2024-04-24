Помер зірка фільму "Зоряний крейсер "Галактика""

Террі Картер був одним із перших чорношкірих акторів, які зробили кар'єру на телебаченні та в кіно.

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Американський актор Террі Картер, зірка фільму "Зоряний крейсер "Галактика", помер на 96-му році життя у своєму будинку в центрі Мангеттена в Нью-Йорку 23 квітня, повідомляє New York Times.

Картер народився в сім'ї домініканки і батька аргентинського та афроамериканського походження. Він став одним із перших чорношкірих акторів, які отримали постійну роль у телевізійному ситкомі, коли почав грати рядового Шугармена на "Шоу Філа Сільверса" 1955 року.

Плідна кар'єра Картера охоплює десятиліття. Уперше він з'явився на екрані 1965 року в епізоді серіалу "Бій" про Другу світову війну і був єдиним чорношкірим актором, який зіграв роль солдата.

Картер також став першим у світі чорношкірим телеведучим, який отримав роботу в бостонській програмі WBZ-Eyewitness News 1965 року.

Актора можна побачити і в "Компанії вбивць" 1970-х років, але більш сучасній аудиторії він, мабуть, найвідоміший за роллю полковника Тайя в науково-фантастичному серіалі ABC "Зоряний крейсер "Галактика"", який транслювався в 1970-х роках.

Террі Картер в образі полковника Тайя Фото: Скрін відео

З 1970 по 1977 рік Картер знімався в ролі сержанта Джо Бродхерста в поліцейському драматичному серіалі "МакКлауд". Він також з'явився у фільмі 1974 року про чорну експлуатацію "Фоксі Браун".

У розмові з виданням 2018 року Картер розповів, що розмова з актором Говардом да Сілвою переконала його продовжити акторську кар'єру.

"Саме Говард умовив мене стати актором — саме він змінив моє життя. Я кинув юридичний факультет і почав навчатися в акторській школі Говарда. Здається, він назвав це "Майстерня мобільного театру"", — згадував він.

Картер не тільки знімався в кіно, а й грав у театрі. Його першою великою роллю на Бродвеї стала постановка "Місіс Паттерсон" 1954 року, де його партнеркою по сцені була Ерта Кітт.

У 1975 році Картер узяв на себе більш закулісну роль, заснувавши свою продюсерську компанію Meta-4 Productions Inc. Чотири роки по тому він також створив Раду з позитивних іміджів, некомерційну групу, яка допомагає поліпшити міжкультурне і міжетнічне взаєморозуміння за допомогою аудіовізуальної комунікації. За її підтримки Террі зняв спеціальні документальні фільми на теми історії та культури для PBS.

У 1980 році він два терміни пропрацював у Раді керівників Академії телевізійних мистецтв і наук, а також працював з Комітетом із документального кіно і Комітетом з іноземних фільмів на церемонії вручення премії "Оскар".

Серед його нагород — премія "Еммі" Лос-Анджелесу за участь у телевізійному мінісеріалі "K*I*D*S", у якому розповідається про молодих підлітків, що належать до різних рас, і їхні конфлікти.

У 1988 році він продюсував і зняв телефільм про джазову легенду Дюка Еллінгтона.

У 1991-му Картер вирушив до Китаю за дорученням Інформаційного агентства США з культурним туром з лекціями, а після майже двох десятиліть роботи в Скандинавії повернувся до Нью-Йорка 2013 року.

Особисте життя Картера

У 1964 році, працюючи в Європі, він одружився з Анною Скратулье, своєю вчителькою італійської мови в Римі. У них було двоє дітей, Мігель і Мелінда, і вони розлучилися 1990 року. У 1991 році він одружився з Беатою Глатвед, кіноредакторкою. Вона померла 2006 року. У 2009 році він одружився із Селомою Зенебе, у якої від попередніх стосунків була дочка Хівот Мінале. Крім сина, у Картера залишилися дружина, дочка, падчерка й онука.

Раніше Фокус писав, що актор О. Джей Сімпсон, який 9 років відсидів у в'язниці, помер від раку.