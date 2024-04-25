25 квітня 2024 року: апостола Марка — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна давати комусь поради і виливати воду без потреби. Якщо цього дня ясна погода — буде спекотне літо.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Марка. Він був одним із 70 апостолів і проживав у Єрусалимі. Апостол Петро привів його до Христа. Коли Петро і Марк перебували в Римі, християни попросили Марка записати все, що він знає про Господа — так з'явилося Євангеліє від Марка. Святий також проповідував у Єгипті, де він заснував одну з перших церков. Однак язичники, які переважали в Єгипті, вирішили вбити Марка під час священного свята, яке збігалося з Великоднем. Вони увірвалися до храму після богослужіння, схопили апостола і мучили його довгий час. Святий помер, молячись Богу і висловлюючи подяку за свої страждання.
Що не можна робити 25 квітня:
- давати комусь поради;
- будувати плани на майбутнє;
- виливати воду без потреби;
- знімати павутину вдома.
Народні прикмети та повір'я:
- ясна погода — буде спекотне літо;
- зоряне небо — до гарного врожаю хліба;
- дощовий день — буде мало меду;
- якщо ще не зацвіли яблуні, то врожай яблук буде слабким.
День ангела святкують:
Василь, Іоанна, Йосип, Магдалена, Марія, Марк, Марфа, Ніка, Никодим, Никодим, Саломія, Сергій, Сильвестр, Тамара.
Народилися в цей день:
1214 рік — Людовик IX, король Франції (1226-1270), керівник 7-го і 8-го хрестових походів;
1940 рік — Аль Пачіно, американський актор, кінорежисер і сценарист, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" тощо.
Також цього дня:
1507 рік — німецький картограф Мартін Вальдземюллер назвав нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі;
1719 рік — у Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо";
1826 рік — у Великій Британії отримано патент на перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;
1901 рік — у штаті Нью-Йорк уперше у світі запровадили автомобільні номери;
1994 рік — створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.