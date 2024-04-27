27 квітня 2024 року: апостола Симеона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами і поливати рослини. Якщо вранці на траві немає роси — чекайте на вечірній дощ.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Симеона. Апостол Симеон, племінник Йосипа Обручника, був одним з обраних учнів Господа і апостолів, з числа сімдесяти. Згідно з церковною традицією, після смерті Якова і зруйнування Єрусалима, учні Господа й апостоли, які залишилися в живих, зібралися разом для ухвалення важливого рішення — вибору наступника Якова. Серед усіх присутніх, вибір припав на Симеона, оскільки він вів праведне життя. Його висвятили на єпископа Єрусалима, і це сталося не пізніше 63 року від Різдва Христового.

Що не можна робити 27 квітня:

працювати з гострими предметами;

готувати або їсти вареники;

поливати кімнатні рослини — можна посваритися з близькими людьми.

Народні прикмети та повір'я:

чути крик сови — буде похолодання;

вранці на траві немає роси — чекайте на вечірній дощ;

побачили веселку — до гарної погоди;

дощовий день — до гарного врожаю жита.

День ангела святкують:

Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

Народилися в цей день:

1494 рік — Сулейман I Пишний, чоловік Роксолани, османський султан, за якого Османська імперія отримала найбільше розширення;

1791 рік — Семюел Морзе, американський художник і винахідник, творець телеграфу, що пише, і азбуки Морзе.

Також цього дня:

1644 рік — уперше в Канаді висаджують пшеницю;

1965 рік — у США запатентовано підгузки "Памперс";

1981 рік — компанія "Xerox" анонсувала вихід "STAR 8010" — першого комп'ютера з мишкою і графічним інтерфейсом;

1992 рік — рада керівників Міжнародного валютного фонду голосує за прийняття України до складу МВФ;

1995 рік — День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.