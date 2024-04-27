27 квітня 2024 року: апостола Симеона — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати з гострими предметами і поливати рослини. Якщо вранці на траві немає роси — чекайте на вечірній дощ.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Симеона. Апостол Симеон, племінник Йосипа Обручника, був одним з обраних учнів Господа і апостолів, з числа сімдесяти. Згідно з церковною традицією, після смерті Якова і зруйнування Єрусалима, учні Господа й апостоли, які залишилися в живих, зібралися разом для ухвалення важливого рішення — вибору наступника Якова. Серед усіх присутніх, вибір припав на Симеона, оскільки він вів праведне життя. Його висвятили на єпископа Єрусалима, і це сталося не пізніше 63 року від Різдва Христового.
Що не можна робити 27 квітня:
- працювати з гострими предметами;
- готувати або їсти вареники;
- поливати кімнатні рослини — можна посваритися з близькими людьми.
Народні прикмети та повір'я:
- чути крик сови — буде похолодання;
- вранці на траві немає роси — чекайте на вечірній дощ;
- побачили веселку — до гарної погоди;
- дощовий день — до гарного врожаю жита.
День ангела святкують:
Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.
Народилися в цей день:
1494 рік — Сулейман I Пишний, чоловік Роксолани, османський султан, за якого Османська імперія отримала найбільше розширення;
1791 рік — Семюел Морзе, американський художник і винахідник, творець телеграфу, що пише, і азбуки Морзе.
Також цього дня:
1644 рік — уперше в Канаді висаджують пшеницю;
1965 рік — у США запатентовано підгузки "Памперс";
1981 рік — компанія "Xerox" анонсувала вихід "STAR 8010" — першого комп'ютера з мишкою і графічним інтерфейсом;
1992 рік — рада керівників Міжнародного валютного фонду голосує за прийняття України до складу МВФ;
1995 рік — День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.