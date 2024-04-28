28 квітня 2024 року: Вербна неділя — що сьогодні не можна робити

Сьогодні категорично заборонено злитися, лаятися, бажати зла іншим людям. Також не можна працювати на городі та в саду, займатися домашньою роботою.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає одне з головних великодніх свят — Вхід Господній в Єрусалим або ж Вербну неділю. Його відзначають у шосту неділю Великого посту й останню неділю перед Великоднем. Великдень 2024 у православних вірян настане 5 травня, а Вербну неділю відзначають сьогодні — 28 квітня.

Сьогодні віряни йдуть до Храму й освячують гілочки верби — вважається, що вони володіють цілющою силою і захищають дім від біди та зла. Також гілочками верби легенько б'ють одне одного і примовляють: "Не я б'ю, верба б'є!" Освячені гілочки ставлять у вазу і зберігають їх як оберіг увесь рік.

Що не можна робити 28 квітня:

займатися важкою фізичною працею;

шити, в'язати, вишивати, прясти;

прибирати, мити підлогу, прати;

працювати в саду і на городі;

сваритися, злитися, заздрити;

бажати зла іншим;

ходити на цвинтар;

веселитися, співати пісні;

грати весілля, свататися.

Народні прикмети та повір'я:

якщо вранці іній і туман — рік буде врожайний;

якщо на небі немає хмар — рік буде ягідним;

птахи високо літають — довго дощу не буде;

якщо вдень тепло — літо буде спекотне.

День ангела святкують:

Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Лук'ян, Мстислав, Сава, Трохим.

Народилися в цей день:

1908 рік — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, який врятував у роки війни майже 1200 євреїв;

1926 рік — Гарпер Лі, американська письменниця, авторка роману "Убити пересмішника";

1948 рік — сер Террі Пратчетт, англійський письменник;

1974 рік — Пенелопа Крус, іспанська акторка і модель, володарка премій "Оскар", BAFTA та ін;

1981 рік — Джессіка Альба, американська акторка кіно, телебачення та озвучування;

2000 рік — Вікторія Де Анджеліс, італійська бас-гітаристка, учасниця італійської рок-групи Måneskin.

Також цього дня:

1220 рік — заклали перші камені у фундамент кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найкрасивіших у Королівстві Англія;

1563 рік — першодрукарі Іван Федоров і Петро Мстиславець розпочали друк першої книги;

1923 рік — у Лондоні відкрили стадіон "Вемблі";

1947 рік — польська комуністична влада розпочала операцію "Вісла" з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини до Західної Польщі;

1987 рік — у США вперше у світі випустили компакт-диск;

1996 рік — американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши поспіль 5221 штрафний баскетбольний кидок;

2001 рік — політ першого космічного туриста Денніса Тіто;

2022 рік — палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.