53-річна Наомі Кемпбелл у стильному вбранні відвідала виставку легендарного фотографа (фото)

Зірка подіумів прийшла підтримати відомого фотографа Девіда Бейлі. На заході були присутні багато знаменитостей, зокрема й дочка Пола Маккартні.

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Американська супермодель Наомі Кемпбелл у елегантній чорній сукні-міді очолила зірок на виставці робіт знаменитого англійського фешн-фотографа Девіда Бейлі DOUBLE EXPOSURE в Лондоні, повідомляє Daily Mail.

53-річна супермодель позувала поруч із 86-річним фотографом і ніжно обіймала його. Ікона моди мала приголомшливий вигляд у шикарній сукні з відкритими руками та підплечниками. Сувору сукню, яка вигідно підкреслювала її струнку фігуру, модель поєднувала з туфлями на високих підборах. Довге чорне волосся Наомі уклала м'якими хвилями та нанесла вечірній макіяж. Із прикрас на ній були сережки та каблучки з дорогоцінним камінням, золотий годинник і кілька браслетів.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Наомі світилася своїм давнім приятелем і модним фотографом, особливо відомим своєю роллю у формуванні образу "свінгеруючого Лондона" шістдесятих.

Наомі Кемпбелл і Девід Бейлі Фото: Getty Images

Наомі також позувала фотографам із іншою зіркою ночі, 54-річною Мері Маккартні. Донька ікони гурту "Бітлз" Пола Маккартні мала стильний вигляд у чорній блузці, прикрашеній камінням. Свій образ вона доповнила елегантними штанами та масивними сандалями з відкритим носком. У руці вона тримала вінтажну камеру.

Наомі Кемпбелл і Мері Маккартні Фото: Getty Images

Відомо, що Девід Бейлі сім років перебував у шлюбі з французькою актрисою Катрін Деньов. Його творчість була відзначена медаллю та почесною стипендією Королівського фотографічного товариства, а також нагородою Міжнародного центру фотографії в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 6 травня Фокус писав, що Наомі Кемпбелл вийшла на публіку з двома дітьми. Народження спадкоємців знаменитості стало сюрпризом для її фанатів. Дочку та сина Наомі тримає подалі від уваги публіки.