Королева Камілла вийшла у світ у сукні з павиним принтом (фото)

Її Величність тримає руку на пульсі моди і завжди має елегантний і доречний вигляд.

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Поки Кейт Міддлтон, визнана королівська ікона стилю, лікується від важкої хвороби, всі погляди стилістів і модних оглядачів прикуті до інших членів монаршої сім'ї. Зокрема, Її Величність королева Камілла теж намагається не вдарити в бруд обличчям і обирає для публічних заходів елегантні та стильні ансамблі, які пасують 76-річній жінці. Так, королева Камілла здивувала відвідувачів Чарльстонського фестивалю в Сассексі, приїхавши без попередження і в казково сучасному вигляді, повідомляється на сторінці королівської сім'ї в соцмережах.

Вона обрала зелену сукню з принтом у вигляді пір'я павича, що вирізнялася вирізом з коміром, структурованими плечима і заниженою лінією талії. До неї вона підібрала зручні коричневі туфлі на стійких підборах, світлий тренч і зелену пашміну, що чудово поєднувалася із зеленими та синіми відтінками її сукні. Оскільки на вулиці було дощитиме, королева взяла з собою прозору парасольку.

Дощова погода не стала перешкодою для візиту королеви на книжковий фестиваль Фото: The Royal Family/Х

Що стосується прикрас, то Її Величність вибрала браслет Vintage Alhambra від Van Cleef & Arpels, а також пару золотих сережок.

Ідеальним завершальним штрихом її образу стала ткана світло-коричнева сумочка.

Під час фестивалю королева мило поговорила з сером Ленні Генрі, а також з авторкою дитячих книжок Жаклін Вілсон і зіркою серіалу "Викличте акушерку" Дженні Агаттер. Крім того, вона виголосила промову про силу книг і важливість читання для дітей та молоді. Як відомо, дружина британського монарха дуже любить читати і давно просуває своє захоплення.

Королева Камілла дуже любить книги Фото: The Royal Family/Х

Раніше Фокус писав, що раніше королева Камілла вийшла у світ у сукні з леопардовим принтом.