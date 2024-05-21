Меган Маркл, отримавши 20 сувенірів, розкрила найкращий подарунок з Нігерії

Нещодавно герцог і герцогиня Сассекські повернулися з африканської країни з понад 20 подарунками. Серед них були твори мистецтва, одяг та коштовності.

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Меган Маркл розкрила "найкращий сувенір", який вона отримала під час триденного туру Нігерією з принцом Гаррі. Про це пише People.

В середині травня 2024 року герцог і герцогиня Сассекські повернулися додому з понад 20 подарунками від мешканців Нігерії — від творів мистецтва до одягу та коштовностей.

"Це була така тепла гостинність, і це була справді значуща поїздка", — розповіла колишня американська акторка.

"Це було незабутнім і особливим. Саме це найкращий сувенір, який можна взяти із собою — усі спогади, які ми створили", — додала невістка британського короля Чарльза ІІІ, яка під час візиту називала Нігерію "своєю країною".

Попри те, що членам королівської родини, які працюють, заборонено приймати певні категорії подарунків, Меган та Гаррі вже можуть не наслідувати ці правила, оскільки відійшли від монарших обовʼязків понад чотири роки тому.

Подружжя було запрошене до Нігерії начальником штабу оборони країни. І поїздка дуже нагадувала королівський тур, оскільки пара відвідувала школи, зустрічалася з військовими.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Нігерії Фото: Getty

Тим часом принц Гаррі сказав виданню, що ця поїздка була важливою для пари та для Ігор Нескорених у цілому.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Нігерії Фото: Getty Images

Хоча наразі у пари немає підтверджених планів наступних подорожей, Гаррі говорив, що цей візит буде одним із багатьох, і навіть натякнув на подібні поїздки, які відбудуться найближчим часом.

Нагадаємо, принца Вільяма дуже розлютила поїздка брата до Нігерії.

Також Фокус писав про річницю весілля принца Гаррі та Меган Маркл.