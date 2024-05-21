Племінниці принцеси Діани у стильних сукнях відвідали виставку квітів (фото)

Близнючки, яким наразі по 31 року, виросли в Південній Африці, але наразі живуть у Лондоні. Вони часто відвідують гламурні події, демонструючи свою єдність та стиль.

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Племінниці-близнючки принцеси Діани, леді Амелія Спенсер і леді Еліза Спенсер, з'явилися на виставці квітів у стильних сукнях міді. Про це пише Tatler.

Щороку Chelsea Flower Show у Лондоні збирає низку зірок. Цього разу на весняну подію завітали племінниці покійної першої дружини британського короля Чарльза ІІІ.

Дівчата-близнючки, яким по 31 року, виросли в Південній Африці, але наразі живуть у Лондоні. Леді виглядали на заході доволі стильно, а Амелія одягла багатотонну сукню синього, зеленого, білого та чорного кольорів, яку вона поєднала з білою сумочкою та світлим взуттям.

Племінниці принцеси Діани

Її сестра, леді Еліза, одягла просту темно-синю сукню із запахом, яку вона поєднала із зеленою сумочкою Chanel. Волосся обох сестер було розпущене. Вони зробили легкий макіяж.

Племінниці принцеси Діани

На заході в Челсі також зʼявилася Джоан Коллінз, леді Амелія Віндзор та інші знаменитості.

Леді Амелія зʼявилася в рожевому сарафані максі, який монарша персона поєднувала зі світлими кросівками. Дівчина розпустила волосся, додала до образу золоті сережки-кільця, браслети і золотий ланцюжок з кулоном у формі серця.

Нагадаємо, як Амелія та Еліза Спенсер відзначили день народження.

Також Фокус писав про появу племінниць принцеси Діани на Тижні моди в Мадриді.