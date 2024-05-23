Скандальна справа: у США судитимуть китайського мільярдера-дисидента Го Веньгуя

Суд над Го розпочався 23 травня в Нью-Йорку. Його звинувачують у шахрайстві. Мільярдеру загрожує депортація в Китай.

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Сьогодні у Федеральному суді Мангеттена розпочався суд над відомим китайським мільярдером Го Веньгуєм. Го був одним із найбагатших людей КНР і головним забудовником Пекіна, але виїхав до США і почав критикувати Комуністичну партію Китаю і Сін Цзіньпіня особисто. Тепер на новій батьківщині його звинувачують у шахрайстві. Про це пише The New York Times.

Минулого року американська влада звинуватила Го у відмиванні грошей, шахрайстві з цінними паперами та електронному шахрайстві за незаконний продаж акцій його медіакомпанії, продаж членства в консьєрж-службі та маркетинг криптовалюти, яку прокурори вважають фіктивною.

У разі визнання його винним йому загрожують десятиліття тюремного ув'язнення або можлива депортація до Китаю, де його розшукують за звинуваченнями, включно зі зґвалтуванням, хабарництвом і шахрайством. У вівторок прокуратура звернулася до судді Аналіси Торрес із проханням заборонити адвокатам Го порушувати питання про депортацію, оскільки це може "викликати співчуття присяжних".

Го Веньгуй Фото: China Morning Post

Членів присяжних обирали зі 100 осіб, і їхні імена не будуть оприлюднені під час судового процесу, який, як очікується, триватиме сім тижнів.

Команда захисту Го, до якої входить Сідхардха Камараджу, колишній федеральний прокурор Мангеттена, планує викликати свідків, щоб оскаржити твердження уряду США про те, що операції Го в криптовалюті були фіктивними. Вони також планують показати, що мільярдер був мішенню китайського уряду, який за часів адміністрації Трампа розгорнув лобістську кампанію з метою його репатріації.

Одна з колишніх помічниць Го, Іветт Ван, цього місяця визнала себе винною у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів і змові з метою відмивання грошей. У вересні їй буде винесено вирок, і їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Хто такий Го Веньгуй

У Китаї та США абсолютно різні політичні системи, але Го вдавалося якийсь час процвітати в обох країнах.

Вважається, що йому від 53 до 56 років. Він виріс у бідності, але в підсумку став одним із найбагатших людей Китаю. Він був одним із головних забудовників у Пекіні. Його фірма серед іншого будувала комплекс житлових і комерційних будівель Pangu Plaza у вигляді дракона до Олімпіади 2008 року.

Комплекс будівель у вигляді дракона в Пекіні Фото: Wikipedia

У 2014 році він втік із КНР до США, після арешту свого покровителя Ма Цзяня, заступника міністра державної безпеки. І почав активно критикувати китайську владу і звинувачувати високопоставлених чиновників Китаю в корупції. Відтоді Го називає себе політичним дисидентом, який втік від корумпованого і жорстокого режиму.

Го Веньгуй Фото: China Morning Post

У США він заснував телекомпанію GTV Media Group, лобістську організацію Himalaya Alliance, що ставить собі за мету повалення комуністичного ладу в Китаї, клуб любителів розкішного способу життя G'Clubs і криптовалютну біржу Himalaya Exchange.

Го заручився підтримкою помічника тодішнього президента США Дональда Трампа Стівена Беннона, став членом Мар-а-Лаго, клубу Трампа в Палм-Біч, штат Флорида, зустрічався з Генрі Кіссінджером і Джорджем П. Шульцем, колишніми держсекретарями. А коли він подав заявку до ради кооперативу готелю Sherry Netherland на П'ятій авеню на пентхаус вартістю 68 мільйонів доларів, він додав рекомендаційний лист від Тоні Блера, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії.

Коли торік агенти Федерального бюро розслідувань здійснили обшук у його власності, вони знайшли два матраци вартістю 36 000 доларів кожний, ліжко за 31 000 доларів, піаніно за 140 000 доларів і кілька автомобілів, зокрема Bugatti Chiron Super Sport, Lamborghini і Rolls-Royce.

Го Веньгуй і одна з його дорогих машин Фото: China Morning Post

У березні 2022 року його заарештували. Го Веньгую висунуто звинувачення більш ніж за десятьма пунктами, включно з шахрайством із грошовими переказами та цінними паперами. Обвинувачення стверджує, що Го зібрав понад мільярд доларів у китайської діаспори і тих політиків, хто виступав проти КНР, а потім витратив понад 300 мільйонів доларів на ставки, спортивні автомобілі, яхту і особняк, щоб підтримати свій імідж мільярдера.

З моменту свого арешту Го Веньгуй перебуває у слідчому ізоляторі в Брукліні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про німецького мільярдера Карла-Ерівана Гауба, який зник у Швейцарії в 2018 році, а потім несподівано з'явився в Москві. Усі ці роки його сім'я вважала, що він загинув.