Який одяг вийшов з моди: антитренди чоловічого літнього гардероба 2024

Дизайнери чоловічого одягу вважають, що антитренди — це суб'єктивне поняття, адже на відміну від трендів, вони ніде не фіксуються.

Якщо тренди відстежують за тим, що показують світові законодавці моди на подіумах, то антитренди — це усе, що суперечить трендам. З іншого боку, антитренди — про одяг, який уже всім набрид. Дизайнери преміумбренду чоловічого одягу Andreas Moskin Андрій Моськін та Андреас Білоус спеціально для Фокусу розповіли про перелік речей та стилів, які вже давно набридли дизайнерам і, найімовірніше, виглядатимуть застарілими найближчим часом.

Тиха розкіш

За словами дизайнерів, естетика тихої розкоші вважається однією із магістральних тенденцій останніх років. Йдеться про лаконічність, простоту, спокійні відтінки та плавні, розслаблені силуети.

Найголовнішим аспектом тихої розкоші є відмінна якість, яку видно неозброєним оком. Проте, як пояснили Андрій Моськін та Андреас Білоус, поступово quiet luxury втрачає свою актуальність, поступаючись lazy luxe стилізаціям. Це відносно нова естетика, для якої також характерний акцент на бездоганну якість та люксові бренди.

Цього року куди стильніше виглядатиме, якщо ви одягатимете люксові речі, довго не задумуючись над стилізацією так, ніби ви вийшли на вулицю в домашньому одязі. Це доволі радикальна зміна, як порівняти з естетикою тихої розкоші, яка вимагає прискіпливої роботи над образом й уваги до деталей. Lazy luxe — це про ще більшу легкість, невимушеність та загравання із стилем гранж.

Масивні кросівки із логотипами

За словами Андрія Моськіна та Андреаса Білоуса, кросівки уже давно викликають нудьгу серед речників індустрії і не тільки, здебільшого через надуживання та велику кількість моделей на ринку. Традиційно цей вид взуття більше захоплював молодь, проте вже сьогодні зумери й навіть молодші за них дедалі частіше обирають класичні типи взуття (лофери, монки, броги тощо), щоб виглядати цікаво й небанально. До того ж сучасне класичне взуття нічим не поступається за зручністю кросівкам. Проте якщо кросівки — частина вашого життя, то варто все-таки вибрати більш стримані не масивні моделі від власне спортивних брендів, які можна використати у багатьох стилізаціях.

Бейсболки із прямим козирком

Втратили свою актуальність у 2024 році бейсболки із прямим козирком, зазначили дизайнери. Першочергово цей елемент одягу належав спортсменам та їхнім фанатам, згодом перейшовши у формат core естетики. А сьогодні важко уявити чоловічий гардероб без звичайної бейсболки. Її можна стилізувати у багатьох естетиках — від sport chic до тієї ж тихої розкоші. Проте бейсболки із прямим козирком точно слід виключити зі свого гардероба, якщо це не елемент вашого lifestyle або маркер вашої належності до певної соціальної групи. Крім того, цей вид головного убору дуже складно стилізувати.

Подовжені футболки

Не варто влітку 2024 обирати подовжені футболки. Як пояснили дизайнери, більшість речей із гіпертрофованими формами взагалі слід уникати цього літа. Тенденція на вільність силуету стосується радше верхнього одягу чи штанів. Тож подовжені футболки слід залишити в минулому. Це буде доволі екологічним рішенням, адже разом із бейсболками з прямим козирком, ці елементи доволі складно застосувати у стильному образі.

Дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус пояснили, що ви також спростите собі життя, якщо уникатимете футболок із великими логотипами, об'ємними написами чи яскравими принтами.

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