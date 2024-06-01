Меган Маркл завжди носитиме королівський титул, навіть якщо не буде герцогинею, — експерт

Експертка Інгрід Сьюард вважає, що принца Гаррі та Меган Маркл краще залишити в спокої і дозволити їм спокійно жити. Вони збережуть свої титули, навіть якщо більше не належатимуть до королівської сім'ї.

Королівський експерт Інгрід Сьюард вважає, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл завжди матимуть королівські титули, повідомляє Мirror.

Пара, яка відійшла від королівського життя 2020 року, продовжує використовувати свої титули герцога й герцогині Сассекських не тільки в суспільстві, а й у своїй діяльності, зокрема й в угодах із Netflix і Penguin House. На думку експерта, навіть якби Гаррі та Меган офіційно позбулися королівських титулів, вони ніколи не втратять їх повністю.

"Я не думаю, що щось трапиться з титулами (Гаррі та Меган — ред.). Навіть якщо вони втратять свої титули, Гаррі все одно залишиться принцом по крові, а Меган замість герцогині Сассекської стане принцесою Генрі. Це дійсно так. Я думаю, що краще просто залишити цю тему, тому що це виглядає недоброзичливо, це виглядає непотрібним", — зазначила Інгрід.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Вона додала: "Королева дала їм титули, нехай вони зберігають їх — вони в будь-якому разі будуть "Гаррі та Меган". Я думаю, що найкраще залишити їх, ігнорувати їх і дозволити їм жити далі. Саме цим насправді і займаються Палац і королівська сім'я".

Єлизавета ІІ, Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Повне ім'я принца Гаррі — принц Генрі Чарльз Альберт Девід, і за королівською традицією, вийшовши заміж за принца, дружина може отримати титул принцеси, але тільки з ім'ям свого чоловіка. Для Меган це означало б, що вона стане принцесою Генрі, але більш широко вона відома як герцогиня Сассекська, графиня Дамбартон і баронеса Кілкіл. Те ж саме стосується і Кейт Міддлтон, офіційний титул якої — принцеса Вільям, а також герцогиня Кембриджська, графиня Страттерн і баронеса Каррікфергус.

Експерт повідомила, що в Букінгемському палаці були сильні суперечки про те, що, якщо Гаррі коли-небудь повністю прийме громадянство США, він може втратити свій королівський суверенний титул. Щоб Гаррі отримав паспорт США, йому доведеться скласти присягу на вірність, яка вимагає від нього "відмовитися від будь-якої вірності будь-якому іноземному принцу, державі або суверену".

Повна присяга говорить: "Цим я заявляю під присягою, що я абсолютно і повністю відмовляюся від усякої вірності та відданості будь-якому іноземному принцу, володареві, державі або суверенітету, підданим або підданим якого я був".

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що заяву принца Гаррі видалили з сайту королівської сім'ї. Заяву було опубліковано в листопаді 2016 року, за кілька днів після того, як стосунки герцога Сассекського з американською актрисою стали публічними.