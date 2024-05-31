Chef's Table в Elissa Bar&Restaurant: Гастро-шедевр від керуючої компанії Maestro Hotel Management: "все має бути бездоганним"

У готельно-ресторанній індустрії інновації та створення унікального досвіду гостям не просто тренд, а життєва необхідність для успіху. Керуюча компанія Maestro Hotel Management, яка займається управлінням 4-5 зірковими готелями та ресторанами, втілює цю ідею, створюючи заходи, які заохочують гостей повертатися знову і знову. Одним із таких заходів став Chef's Table в Elissa Bar&Restaurant, що здобув популярність завдяки своїй унікальності та високому рівню залученості команди.

Ольга Ребеза, F&B директор керуючої компанії Maestro Hotel Management:

"На цьому етапі нашого розвитку, значення івент-менеджменту неможливо переоцінити. Ресторан давно перестав бути місцем, куди люди приходять просто поїсти. Сьогодні це місце для емоцій, відпочинку та натхнення. Те, що ми пропонуємо нашому гостю, грає вирішальну роль у моменті вибору, де провести вечір. У нас в керуванні дуже різні ресторани: P1 Prosecco Bar – ресторан з панорамним видом на море та авторською кухнею на руфтопі культового M1 Club Hotel, Cellini Restaurant місце для особливих подій з опцією а-ля карт та італійський ресторан Elissa Bar&Restaurant у п’ятизірковому готелі IL Decameron Luxury Design Hotel. У кожного з них є свій tone of voice та своя специфіка event-менеджменту.

Тому наші івенти — це не лише святкові заходи, але й регулярне втілення ідей, спрямованих на приваблення та утримання гостей. Однією з найулюбленіших концепцій є гастрономічні заходи, які виходять далеко за рамки звичайного ресторанного меню. Ми створюємо тематичні вечори, зосереджені на культурі харчування та прив'язані до певних регіонів, продуктів або свят. Таке спеціальне меню має бути не лише смачним, але й захопливим, з історією за кожною стравою та філософією за кожним інгредієнтом. Ми додаємо до цього унікальні декорації, тематичну поліграфію та навчаємо наш персонал, щоб вони могли передати гостям всю глибину задуму.

Мій улюблений проєкт, який я колись бачила у документальному серіалі про мішленівських шефів під назвою "Chef's Table", став для мене джерелом натхнення. Цей формат вечері дозволяє гостям глибше зануритись у світ кулінарії. Вирішивши реалізувати цю ідею у нашому ресторані, я розуміла, як важливо не просто подавати їжу, а робити це так, щоб кожен елемент вечора став частиною незабутнього досвіду. Від атмосфери і до вина у келиху — все має бути бездоганним.

Для нас Chef's Table не просто захід, а ціле шоу, де кожен аспект сервісу детально спланований. Ми виходимо за рамки звичайної вечері, перетворюючи її на інтерактивне дійство, де гості можуть спостерігати за тим, як створюється кулінарне мистецтво. Chef's Table перетворює звичайну вечерю на магію взаємодії смаків, текстур і ароматів. Кожна страва в цьому форматі — це маленький шедевр. Ми не просто подаємо їжу, ми розповідаємо її історію, творимо емоції та спогади, які залишаються з нашими гостями надовго.

Ця філософія і стиль проведення івентів дозволяє нам не просто залучити гостей, а зробити їх постійними клієнтами, які повертаються за новими враженнями".

Михайло Калашніков, бренд-шеф Elissa Bar&Restaurant:

"Мені, як шефу, Chef's Table дає унікальну можливість експериментувати із новими ідеями та техніками. Я досліджую нетрадиційні підходи до класичних страв, додаючи в них неочікувані акценти, що вражають наших гостей. Кожен захід для мене — це можливість перевершити очікування, та показати, як можна по-новому відтворити відомі смаки.

Chef's Table — це ексклюзивний захід, який відбувається раз на місяць і планується заздалегідь. Завдяки тісній співпраці з місцевими постачальниками ми забезпечуємо виключно свіжі та якісні продукти для наших страв. Наша концепція заходу завжди пов’язана з Італією та певним її регіоном, адже наш ресторан спеціалізується на італійській кухні. Це може бути, наприклад, Апулія чи П'ємонт. Ми ретельно досліджуємо страви, характерні для цих місць і готуємо їх за автентичними рецептами зі значною часткою творчого пошуку та кулінарних експериментів.

Додаткову родзинку події вносить сомельє, який підбирає вина, ідеально доповнюючи тематику вечора і гармонійно поєднуючись зі стравами. Правильно підібране вино може або підкреслити смаки страв, або, навпаки, переважити їх, тому важливо, щоб воно доповнювало їжу, створюючи ідеальне поєднання.

Ми вже неодноразово проводили унікальні Chef's Table, наприклад, "Український трюфель", "Італійська класика", "Meat & Wine", "Chianti", "Slow Food. Local". Іноді ми вирішуємо експериментувати, вибираючи яскраві та насичені теми, як-от Сицилія або коли ми хочемо включити в меню фуа-гра, ми знаходимо спосіб поєднати цей французький продукт з італійською кухнею, використовуючи кулінарні традиції прикордонного регіону між Францією та Італією, таким чином змішуючи французький шарм з італійськими смаками в незабутньому заході "Beaujolais Nouveau"".

Досвід гостя:

"Участь у Chef's Table стала для мене справжнім відкриттям. Це була не просто вечеря, а глибоке занурення в італійську культуру. Щоразу, коли я пробував нову страву, я відчував, як кожен смак розповідає свою унікальну історію, викликаючи ланцюжок роздумів про походження інгредієнтів, тонкощі їхнього поєднання.

Відвідування Chef's Table було незабутнім досвідом, який перевершив усі мої очікування. Подача, смаки і атмосфера вечора були просто неперевершені".

Chef's Table у Maestro Hotel Management — це більше, ніж їжа. Це відображення нашої пристрасті до кулінарії та бажання забезпечити кожному гостю неперевершений досвід, який заохочує замислитись і залишає глибокі враження. Кожен Chef's Table є виявом нашої філософії: їжа як мистецтво, що стимулює до роздумів і почуттів. Chef's Table від Maestro Hotel Management — це вечір, який перетворює звичайну вечерю на справжнє кулінарне видовище, запрошуючи гостей відкрити для себе нові гастрономічні горизонти та емоції.

Цей захід став ідеальним прикладом того, як можна зацікавити і вразити гостей, підносячи звичайну вечерю до рівня культурного досвіду. Chef's Table — це мистецтво вишуканої кухні, де кожна страва є рефлексією на тему краси та гармонії.

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